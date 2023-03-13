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    Отсидел под арестом. В Петербурге вынесли приговор по делу о нападении на мальчиков неславянской внешности в парке Сан-Галли

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    Бывшего сотрудника сетевого магазина признали виновным в хулиганстве и нанесении легкого вреда здоровью в парке Сан-Галли, которое произошло в феврале прошлого года.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 13 марта, следствие обвиняло Никиту Дьякова в том, что он 22 февраля 2022 года с товарищами встретил парней неславянской внешности в парке на Лиговском проспекте, 62. Сначала их залили газом из баллончика, а потом избили ногами и руками.

    Дьякову суд назначил наказание в виде лишения свободы на 1,5 года в колонии общего режима. Однако ему зачли время, проведенное под стражей. И его наказание посчитали отбытым. Поэтому его освободили из-под стражи в зале суда.

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