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Четверых увезли в полицию после нападения со стрельбой в саду Сан-Галли

Десятиклассник с приятелем подверглись нападению в центре Петербурга. Их встреча с вооружённым квартетом закончилась уголовным делом о хулиганстве, об этом «Фонтанке» стало известно 23 февраля.

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Инцидент произошел 20 февраля в саду Сан-Галли на Лиговском проспекте, 62. В полицию позвонил десятиклассник, который рассказал об агрессивной компании, испортившей воскресную прогулку ему и 22-летнему знакомому.

Через два дня сотрудники Центра «Э» собрали в отделе четверых в возрасте от 17 до 20 лет, аэрозольный пистолет «Добрыня» и выкидной нож.

Двух третьекурсников колледжа и техникума, а также самого юного из доставленных после обстоятельной беседы отпустили в качестве свидетелей. 20-летний работник «Пятёрочки» остался подозреваемым в уголовном хулиганстве. По версии правоохранителей, в саду на Лиговском проспекте он дважды стрелял в сторону прохожих.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

iphonedimona
Воскресная прогулка десятиклассника и его 22-х летнего приятеля... Если будет ответ на вопрос - насколько он "приятель", то вопросы про реакцию "общественности" на эту пару отпадут сами собой.
pila_grigoryeva
работник пятерочки это видимо из южных стран которому пора отправиться обратно в аул
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