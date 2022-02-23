Четверых увезли в полицию после нападения со стрельбой в саду Сан-Галли

Инцидент произошел 20 февраля в саду Сан-Галли на Лиговском проспекте, 62. В полицию позвонил десятиклассник, который рассказал об агрессивной компании, испортившей воскресную прогулку ему и 22-летнему знакомому.



Через два дня сотрудники Центра «Э» собрали в отделе четверых в возрасте от 17 до 20 лет, аэрозольный пистолет «Добрыня» и выкидной нож.



Двух третьекурсников колледжа и техникума, а также самого юного из доставленных после обстоятельной беседы отпустили в качестве свидетелей. 20-летний работник «Пятёрочки» остался подозреваемым в уголовном хулиганстве. По версии правоохранителей, в саду на Лиговском проспекте он дважды стрелял в сторону прохожих.

