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    В Госдуме заявили, что треш-стримеров могут начать штрафовать на сумму до миллиона рублей

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    В Уголовный кодекс РФ планируют внести изменения, которые позволят наказывать за распространение в сети фотографий и видеозаписей с издевательствами и сценами жестокости из корысти и ради хулиганства. Треш-стримеров могут начать штрафовать на сумму до миллиона рублей. Об этом 12 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы думского комитета по молодежной политике Артема Метелева.

    Поправки также затронут отдельные законодательные акты, в том числе Закон «О СМИ». В средствах массовой информации, отмечает источник агентства, будет запрещено публиковать сведения о включенных в реестр нарушителях и материалах, которые те создали. В Закон «О связи» между тем предложили внести поправку по прекращению оказания услуг связи абоненту, оказавшемуся в таком перечне.

    По словам Метелева, онлайн-трансляцию в случае с треш-стримерами предлагают признать отягчающим обстоятельством, так как таким способом человек «увеличивает причиненный урон».

    В качестве решения проблемы также рассматривается кратное повышение денежного наказания за такой стриминг в случае повторных нарушений.

    Метелев также отметил, что государство могло бы использовать инструментарий по лишению злоумышленников доступа к интернету по решению суда, а вести этот реестр мог бы Роскомнадзор.

    Изменения в КоАП в части ужесточения наказания за распространение фотографий или видео с изображением деяний, совершенных с особой жестокостью либо издевательствами, добавили в пресс-службе, влечет за собой наложение штрафа от ста до двухсот тысяч рублей с конфискацией оборудования, а для юрлиц — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией оборудования для изготовления материалов.

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