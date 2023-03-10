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    Президент Абхазии поручил перевести силовиков на усиленный режим из-за ситуации в Грузии

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    Президент Абхазии Аслан Бжания 10 марта поручил перевести личные составы силовых структур на усиленный режим работы из-за ситуации в Грузии.

    «Президент поручил перевести личные составы силовых структур на усиленный режим работы ввиду событий, имеющих место в соседней Грузии», — цитирует заявление пресс-службы главы республики РИА Новости.

    Ранее в пятницу глава Абхазии также провел совещание, на котором обсуждалась тема повышения мобилизационной готовности.

    7 марта парламент Грузии большинством голосов принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. Сразу начались митинги, они продолжались 8 марта и в ночь на 9 марта. Протестующие били стекла, повредили входные двери здания парламента, жгли полицейские машины. Пострадали около 10 сотрудников МВД, задержаны в общей сложности более 160 человек. 10 марта парламент прекратил рассмотрение закона.

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    АбхазияГрузияБеспорядки
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