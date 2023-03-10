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    Парламент Грузии прекратил рассмотрение законопроекта об иноагентах

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    В Грузии парламент прекратил рассмотрение законопроекта об иностранных агентах. Об этом 10 марта сообщает ТАСС со ссылкой на спикера Шалва Папуашвили.

    По его словам, авторы инициативы обратились в парламент с просьбой отозвать рассмотрение американской версии законопроекта об иноагентах, их просьбу удовлетворили.


    Недавно стало известно, что законопроект об иностранных агентах на фоне беспорядков в Грузии отозвали из парламента.

    7 марта парламент Грузии большинством голосов принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. Сразу начались митинги, они продолжались 8 марта и в ночь на 9 марта. Протестующие били стёкла, повредили входные двери здания парламента, жгли полицейские машины. Пострадали около 10 сотрудников МВД, задержаны в общей сложности более 160 человек.

    Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» устанавливает, что агентами иностранного влияния являются юридические лица, источником 20 % годового дохода которых является «иностранная сила». Парламент Грузии планировал в ближайшее время рассмотреть американскую версию закона, отмечает «Спутник». Правящая партия и авторы законопроекта, общественное движение «Сила народа», настаивали на том, что проект закона призван обеспечить прозрачность финансирования СМИ и НПО, это его единственная цель. Противники заявляли, что документ принимается для того, чтобы не дать Грузии получить статус кандидата для вступления в ЕС, и нарушает Конституцию страны.

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