Парламент Грузии прекратил рассмотрение законопроекта об иноагентах

В Грузии парламент прекратил рассмотрение законопроекта об иностранных агентах. Об этом 10 марта сообщает ТАСС со ссылкой на спикера Шалва Папуашвили.

По его словам, авторы инициативы обратились в парламент с просьбой отозвать рассмотрение американской версии законопроекта об иноагентах, их просьбу удовлетворили.



Недавно стало известно, что законопроект об иностранных агентах на фоне беспорядков в Грузии отозвали из парламента.