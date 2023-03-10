Парламент Грузии прекратил рассмотрение законопроекта об иноагентах

В Грузии парламент прекратил рассмотрение законопроекта об иностранных агентах. Об этом
По его словам, авторы инициативы обратились в парламент с просьбой отозвать рассмотрение американской версии законопроекта об иноагентах, их просьбу удовлетворили.
Недавно стало известно, что законопроект об иностранных агентах на фоне беспорядков в Грузии отозвали из парламента.
7 марта парламент Грузии большинством голосов принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. Сразу начались митинги, они продолжались
Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» устанавливает, что агентами иностранного влияния являются юридические лица, источником