Петербургский март не смог обогнать зиму

Минимальная температура воздуха в Петербурге 10 марта так и не опустилась ниже минус 17,3 градуса . Это значит, что первый весенний месяц не смог обогнать по морозам зиму, а лишь повторил самый крепкий мороз зимы, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своём телеграм-канале .

Подобный случай в истории петербургской погоды уже был, и не так давно.



«Минимум зимы 2017–2018 годов составил –21,2 градуса (21 февраля 2018 года), а в марте температура опускалась до –21,5 градуса (1 марта 2018 года), что ещё раз подтверждает тот факт, что март в Северной столице месяц зимний!» — отмечает метеоролог.

