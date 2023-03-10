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    Петербургский март не смог обогнать зиму

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    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
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    Минимальная температура воздуха в Петербурге 10 марта так и не опустилась ниже минус 17,3 градуса. Это значит, что первый весенний месяц не смог обогнать по морозам зиму, а лишь повторил самый крепкий мороз зимы, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своём телеграм-канале.

    Подобный случай в истории петербургской погоды уже был, и не так давно.

    «Минимум зимы 2017–2018 годов составил –21,2 градуса (21 февраля 2018 года), а в марте температура опускалась до –21,5 градуса (1 марта 2018 года), что ещё раз подтверждает тот факт, что март в Северной столице месяц зимний!» — отмечает метеоролог.

    Аномально низкую температуру Петербургу обеспечил антициклон. Но благодаря ему же в городе солнечно, солнце прогреет воздух, и днём будет всего минус 1–3 градуса.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры

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