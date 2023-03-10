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    Март в Петербурге повторил рекорд всей зимы

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    Минимальная температура воздуха на городской метеостанции Санкт-Петербурга к 6 часам утра 10 марта составила минус 17,3 градуса. Этот показатель равен предыдущему минимуму, зафиксированному в городе 8 января. Об этом сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своём телеграм-канале.

    Таким образом, нынешний март по своей минимальной температуре уже стал морознее декабря (когда минимум составил минус 9,2 градуса) и февраля (с его минус 16,3) и сравнялся с январём.

    «Учитывая синоптическую ситуацию, можно предположить, что в ближайшие час-два температура еще немного понизится, и март выйдет в лидеры холодного сезона — следим», — отметил метеоролог.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
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    Напомним, этой зимой температура в центре Санкт-Петербурга опускалась ниже минус 15 градусов всего лишь четыре раза.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры

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