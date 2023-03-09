«Сложная погода» в Петербурге. Главный синоптик предупреждает о возможном рекорде и мощном скачке

«Сложная погода, да и прогнозы у нас непростые», — заявил утром 9 марта главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем телеграм-канале. Он дал более детальный прогноз за ближайшие часы.



«Весна, конечно, уже ощущается в дневном прогреве воздуха, но зимняя погода берет свое не только снегом, но и ночными морозами», — отмечает Колесов. Предстоящая ночь, по его словам, претендует на звание самой холодной за зиму. В этом сезоне температура в центре Санкт-Петербурга опускалась ниже минус 15 градусов лишь четыре раза, минимум зафиксирован в январе — минус 17,3. А в ночь на 10 марта в центре города может быть минус 16–18 градусов (а местами, как писала «Фонтанка», и до минус 20), «поэтому и вероятность достижения самого низкого значения снова появляется».

