«Сложная погода» в Петербурге. Главный синоптик предупреждает о возможном рекорде и мощном скачке

«Сложная погода, да и прогнозы у нас непростые», — заявил утром
«Весна, конечно, уже ощущается в дневном прогреве воздуха, но зимняя погода берет свое не только снегом, но и ночными морозами», — отмечает Колесов. Предстоящая ночь, по его словам, претендует на звание самой холодной за зиму. В этом сезоне температура в центре Санкт-Петербурга опускалась ниже минус 15 градусов лишь четыре раза, минимум зафиксирован в январе — минус 17,3. А в ночь на
«Утверждать сейчас не могу, пока только претендует, всегда есть что-то против, то облака, то западный ветер», — уточняет Колесов.
А завтра днем будет «очень даже хорошо»: придет антициклон без осадков и почти без ветра, солнце прогреет воздух до минус
«После ночной «зимы» почувствуем дневную «весну», — обнадеживает синоптик.