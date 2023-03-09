Через несколько часов в Петербурге будет минус 16–20 градусов. А пока — и снег, и прояснения

Зимняя погода пока не собирается покидать наши края. В ближайшие дни синоптики обещают Петербургу и снег, и морозы.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 марта в городе будет облачно, днем с прояснениями. Снег, днем небольшой. Ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 5–7 градусов, днем составит минус 3–5. На дорогах гололедица, сложная обстановка.

