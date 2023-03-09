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    Через несколько часов в Петербурге будет минус 16–20 градусов. А пока — и снег, и прояснения

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Зимняя погода пока не собирается покидать наши края. В ближайшие дни синоптики обещают Петербургу и снег, и морозы.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 марта в городе будет облачно, днем с прояснениями. Снег, днем небольшой. Ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до минус 5–7 градусов, днем составит минус 3–5. На дорогах гололедица, сложная обстановка.

    «Сегодня Северная столица будет ощущать влияние тыловой, холодной части циклона, уходящего своим центром на северо-восток Европейской России. <...> Атмосферное давление будет расти и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщает центр «ФОБОС».

    В ночь на пятницу, 10 марта, по данным СЗ УГМС, будет минус 14–16 градусов, а местами до минус 20, в отдельных районах изморозь. Днем потеплеет до минус 1–3. В субботу в ночные часы снова очень холодно, возможна метель.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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