Есть чему порадоваться. Антициклон расчистил небо над Петербургом

В Петербурге 10 марта будет солнечно, а днём еще и довольно тепло — особенно по сравнению с минувшей ночью.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 марта в городе переменная облачность, без существенных осадков, ветер умеренный. Днём воздух прогреется до минус 1–3 градусов. На дорогах местами гололедица.

