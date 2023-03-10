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    Есть чему порадоваться. Антициклон расчистил небо над Петербургом

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    В Петербурге 10 марта будет солнечно, а днём еще и довольно тепло — особенно по сравнению с минувшей ночью.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 марта в городе переменная облачность, без существенных осадков, ветер умеренный. Днём воздух прогреется до минус 1–3 градусов. На дорогах местами гололедица.

    «Сегодня антициклон, на северной периферии которого окажется регион, порадует жителей Северной столицы солнечной, сухой и спокойной погодой. И только температура воздуха, которая минувшей ночью опустилась на уровень минимума ушедшей календарной зимы, будет напоминать о продолжающейся зиме метеорологической. <...> Атмосферное давление будет расти и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщает центр «ФОБОС».

    В ночь на субботу, по его данным, снова будет очень холодно, ну а днём проявит себя тёплый атмосферный фронт: усилится ветер и придут снеговые облака.

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