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    «Пришлось ехать на маршрутке!» В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой

    10915
    16 комментариев

    Пользователи сервисов «Яндекса» днём 9 марта жалуются на сбои в их работе. Так, у некоторых перестало открываться мобильное приложение для заказа такси, не загружается и служба доставки продуктов «Лавка». Сообщается, что неполадки и у Uber.

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    Судя по социальным сетям, «Яндекс.Такси» перестало работать приблизительно полчаса назад. Люди жалуются: «Яндекс Такси» умерло, пришлось ехать на маршрутке! Жесть», «Восстание машин. «Яндекс.Такси» не работает, ошибка сервера».

    Сбои в работе приложения подтвердили и несколько корреспондентов «Фонтанки». Проблемы возникли не только у пользователей Петербурга, но и в других городах России — например, в Самаре и Москве.

    «Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе компании.

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    Комментарии 15

    Гость09 Мар 2023 в 14:10
    Где маршрутки-то нашли?
    +6−0
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