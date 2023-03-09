«Пришлось ехать на маршрутке!» В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой

Пользователи сервисов «Яндекса» днём 9 марта жалуются на сбои в их работе. Так, у некоторых перестало открываться мобильное приложение для заказа такси, не загружается и служба доставки продуктов «Лавка». Сообщается, что неполадки и у Uber.
Судя по социальным сетям, «Яндекс.Такси» перестало работать приблизительно полчаса назад. Люди жалуются: «Яндекс Такси» умерло, пришлось ехать на маршрутке! Жесть», «Восстание машин. «Яндекс.Такси» не работает, ошибка сервера».
Сбои в работе приложения подтвердили и несколько корреспондентов «Фонтанки». Проблемы возникли не только у пользователей Петербурга, но и в других городах России — например, в Самаре и Москве.
«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе компании.