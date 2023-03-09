Дефектная прибыль. Как владельцы бракованных машин отсуживают у автоконцернов десятки миллионов

Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





В России сложилась уникальная ситуация, которая позволяет владельцам бракованных машин наказать производителей на огромные суммы. «Фонтанка» наблюдала, как в судах автовладельцы отсуживают суммы в 10 раз больше, чем они заплатили в салоне. Дело за малым — получить эти деньги.



Массовый уход с рынка западных автопроизводителей не означает их исчезновения в юридическом смысле. У каждого в России остаются юрлица-дистрибьюторы, на счетах у которых миллиарды рублей, а на балансе сотни автомобилей. Забрать хотя бы часть из этих богатств сейчас пытаются владельцы машин, у которых официально находится заводской брак.



Очередь за деньгами к российским подразделениям западных автоконцернов уже выстраивается. В судах сейчас идут десятки и даже сотни процессов, в которых автомобилисты требуют вернуть деньги за ремонты заводского брака, которые, по-хорошему, должны были выполняться по гарантии, но сейчас это сделать невозможно — у дилеров нет запчастей. Да и как дистрибьюторы будут расплачиваться с дилерами, не совсем понятно, ведь формально они уже как бы не работают в России.



Крупнейшим подобным иском стало требование петербургского дилера «Автополе» к ООО «Джи Эм авто». По нему петербуржцы сумели арестовать на счетах дистрибьютора 1,2 млрд рублей. Однако сам процесс пока продолжается, и удастся ли получить «Автополю» эти деньги — большой вопрос. Главная задача сейчас — отыскать те самые активы, которые можно было бы забрать в счет долга.



Даже несмотря на закрытие заводов и прекращение импорта машин и операционной деятельности, у западных концернов в России остались активы на сотни миллиардов. Речь не только о заводах и станках на них, которые обратить в деньги можно очень нескоро. Примерно четверть активов, судя по бухгалтерским балансам, у них составляют денежные средства на банковских счетах и их эквиваленты.



По самым грубым подсчетам, на начало 2022 года эта сумма по основным западным автоконцернам превышала 188 млрд рублей. Еще примерно столько же (201 млрд) — это так называемые «Запасы». Под этой строчкой можно понимать запчасти, машинокомплекты, комплектующие и, скорее всего, готовые машины, которые после февраля 2022 года многие дистрибьюторы перестали отпускать в салоны дилеров. Шансов обратить это добро в деньги куда больше, чем «Основные средства» в виде каких-нибудь инженерных сетей на заводах или вообще дебиторскую задолженность.



Татьяна из Пскова купила Peugeot за 2 млн рублей еще в 2020 году. Почти сразу обнаружила, что кондиционер плохо работает, а краска откровенно полезла: двери, капот, стойки — везде требовалась перекраска. Она пыталась добиться ремонта по гарантии, но быстро это всё не получилось. Тогда, пользуясь своим правом по закону «О защите прав потребителей», Татьяна попросила вернуть ей деньги и забрать бракованную машину. К тому времени уже случился кризис на рынке, связанный с уходом западных марок, дефицитом, ажиотажным спросом и резким подорожанием машин, и у дилеров стоимость купленной машины теперь составляла более 5 млн.



Особенность нынешнего момента, который вряд ли повторится в обозримом будущем, — в этом резком скачке цен. Дело в том, что буква закона говорит, что покупатель имеет право вернуть не только уплаченные деньги, но и сверх того разницу с актуальной ценой. Условно говоря, чтобы иметь возможность приобрести такой же товар. Система же расчета компенсаций и штрафов завязана на размере базово присуждаемой выплаты. На примере Татьяны — 2 млн плюс 3,2 млн разницы. Уже от этой суммы высчитываются дополнительные выплаты — как правило, 1 % за каждый день задержки выплаты. Из-за неразберихи 2022 года ответчик — ООО «Пежо Ситроен рус» — задержал расплату больше чем на год. Набежало 14 млн.



Суд решил, что это несоразмерно, и сократил до 2 млн. Но все равно вместе с уплаченными в салоне двумя миллионами и тремя с лишним разницы с нынешней ценой, а также расходами на адвокатов, экспертизы и моральным ущербом вышло больше 8 млн. И вот 20 декабря 2022 года «Пежо Ситроен рус» перевел, наконец, на счет Татьяны 8,2 млн рублей.

Куда больше суммы, правда, пока потенциально, могут вернуть десятки других владельцев, решивших пойти на принцип и посчитавших сумму иска строго в соответствии буквой закона «О защите прав потребителя». К примеру, Руслан из Мурманской области в 2018 году купил в петербургском автосалоне Cadillac Escalade за 4,5 млн рублей. Спустя полтора года он привез машину на эвакуаторе на ремонт: у автомобиля последовательно сломались двигатель, рулевое управление, начала течь крыша над водительским сиденьем, многие элементы интерьера безбожно скрипели, да еще до кучи перестала нормально открываться крышка подстаканника. Неизвестно, что именно стало последней каплей, но когда Руслан приехал забирать машину из сервиса и нашел ее всё еще недоделанной, он решил потребовать вернуть деньги.



Следите за арифметикой. Покупал машину мужчина за 4,5 млн. К тому времени, как дело, не увенчавшись успехом в переговорах с ООО «Дженерал моторз авто», дошло до суда (весной 2022 года), стоила она уже почти 20 млн. Итак, к 4,5 уплаченным добавляется еще 15. Затем неустойка в размере 1 % в день от стоимости нового автомобиля за каждый день просрочки выплаты после того, как он написал претензию о возврате денег за бракованную машину и до начала судебной тяжбы, — за неполных 1,5 года набежало 25 млн . Неустойка в тот же 1 % за каждый день — за время, пока шел суд, — еще 76 млн. Дальше — проценты за пользование чужими средствами (всё в строгом соответствии с законом) — 22 млн рублей. И плюс сверху — штраф за за отказ от добровольного удовлетворения требования — еще 72 млн. Всё вместе — 215 млн рублей.



По решению суда именно эта сумма была арестована на счетах «Дженерал моторз авто» на время разбирательства. В конечном итоге Печенгский районный суд, также признав требуемую сумму чрезмерной, хотя и рассчитанной в соответствии с законом, сократил общий объем выплат до 57 млн рублей. Чуть позже вторая инстанция отменила это решение, сославшись на то, что у мурманчанина не было права на расторжение договора. И теперь Руслан добивается правды в 3-ем Кассационном суде общей юрисдикции. Его адвокат Станислав Сазонов рассказал «Фонтанке», что если петербургские судьи просто примут во внимание доводы, которые он приводил в первом суде, а не будут их игнорировать, как судьи во второй инстанции, дело будет гарантированно решено в пользу его доверителя.



Тем временем наложенный арест на те самые изначально требуемые Русланом 215 млн на счета «Дженерал моторз авто» всё еще действует. Но удастся ли кредиторам, которых по всей стране десятки, получить хотя бы сниженные судами выплаты — интрига. Ведь де-факто иностранные импортеры уже прекратили работу. Как рассказывает Станислав Сазонов, многие уже перестали посылать адвокатов в суды — все они были на аутсорсе, и им перестали платить.



У Сазонова в работе более 30 дел о взыскании денег с западных автоконцернов по всей стране: от Петербурга до Новосибирска. Общая сумма заявленных только его клиентами требований — 558 млн — в среднем в 5,5 раза больше, чем клиенты заплатили за машины в салонах. Крупнейшие иски — к ООО «БМВ РУСЛАНД ТРЕЙДИНГ». В Москве на 117 млн за X7 (покупалась за 11,2 млн руб.) и в Нижнем Новгороде на 80 млн за BMW 7 серии (6 млн руб.).

В первом случае суд еще рассматривает дело, во втором — признал правоту автовладельца, но снизил размер выплат до 17 млн рублей. Почти на следующий день производитель перечислил неудачливому покупателю 12 млн рублей — стоимость новой машины. Как поясняет Станислав Сазонов, такой платеж исключает дальнейшее увеличение штрафов и дает автозаводу время на оспаривание присужденных штрафов и пеней.



Среди ответчиков, получающих иски, многократно превышающие стоимость бракованных машин, — «ДЖИ ЭМ АВТО», «Мерседес-Бенц Рус», «Пежо Ситроен рус», «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», «Тойота Мотор», «Фольксваген Груп Рус» — весь цвет мирового автомобилестроения. Исков к ним было много всегда — даже не десятки, а сотни к каждому за последние только лет пять. Однако судебная система была максимально лояльна к автопроизводителям. В лучшем случае, что удавалось отсудить покупателям (да и то, только при полном пакете доказательных документов и бесспорном гарантийном случае), — стоимость ремонта и мизерные компенсации. Даже о сотнях тысячах речь шла редко, не говоря о миллионах. Да обиженные автовладельцы и не просили больше. Хотя по закону они действительно имели право на крупные выплаты.



Однако теперь ситуация меняется. На высшем государственном уровне заявлено: зарубежные производители, которые под давлением своих правительств уходят с российского рынка, несут «огромные убытки». «Всего доброго», — пожелал им Владимир Путин от имени российского государства. Неизвестно, эти ли именно слова были восприняты как сигнал судами, но теперь закон «О защите прав потребителей» стал ими восприниматься куда буквальнее. Без уклона в сторону защиты производителей и подозрении в стремлении покупателей нажиться на поломках машин.



Как говорят юристы, в сегодняшней ситуации главная проблема — уже не столько отсудить выплаты, кратные стоимости машины (хотя и для этого всё же требуется грамотный и опытный адвокат), сколько получить эти деньги. Ведь многие дистрибьюторы фактически прекратили работу в России. И можно спрогнозировать, что как только будет накоплен определенный объем требований, за деньгами западных дистрибьюторов начнется настоящая охота. И в приоритете окажутся те, кто заранее озаботится арестом требуемой ими суммы на счетах автоконцерна.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

