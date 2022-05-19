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    Дилеры General Motors попросили Мишустина возместить их потери за счет 18 млрд активов российской «дочки» GM

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    11 комментариев

    Сразу 11 российских дилеров марки General Motors направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с просьбой помочь им возместить убытки от ухода GM из России.

    Как сообщают в своем письме дилеры, GM прекратил поставки в Россию автомобилей, а с 19 апреля — поддержку по гарантии, поставку запчастей и предоставление услуг уже существующим клиентам. Таким образом, автосалоны полностью лишились возможности исполнять обязательства перед клиентами.

    Дилеры просят премьера скорректировать некоторые положения закона «О защите прав потребителей» в части, касающейся сроков ремонта и ответственности продавцов, исходя из сложившейся ситуации.

    Кроме того, предприниматели просят Михаила Мишустина помочь им добиться справедливости и убедить представителей GM найти решения этой ситуации. «Из открытых источников мы видим, что ООО «Дженерал моторз авто» располагает на территории РФ достаточными средствами для урегулирования вышеперечисленных проблем. Чистые активы ООО на 31.12.21 составили 18 605 млн рублей».

    Согласно данным СПАРК, именно такая сумма действительно была отображена на балансе в последней отчетности российской «дочки» GM. Ее выручка в прошлом году составила 19,4 млрд рублей, чистая прибыль — 3,4 миллиарда. Среди активов ООО «Джи Эм авто» «запасов» на 2,9 млрд рублей, а также «денежных средств» — 2,1 миллиарда, еще 12 млрд рублей — «краткосрочные вложения». Как объясняют специалисты, речь идет о ликвидных активах — депозиты, ценные бумаги и так далее.

    Как прокомментировал «Фонтанке» один из подписавшихся, глава группы «Автополе» Сергей Моренков, конкретно у его фирмы только текущих долгов со стороны GM — на 10 млн рублей. «Но в прошлом году мы истратили на реконструкцию более 60 млн рублей», — отмечает предприниматель. Какова же будет общая сумма потерь от ухода GM, пока подсчитать невозможно — это будет зависеть от того, на какие суммы будут подавать иски к дилерам за неисполненные обязательства по гарантийному ремонту.

    «На какую сумму будет исков от клиентов, страшно предположить, каждый кейс может быть 20–30 млн, а клиентов сотни», — говорит Сергей Моренков.

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    Комментарии (11)

    Huga Birchtree
    Ведение бизнеса подразумевает как прибыль так и риски. Когда бизнес получает прибыль, то он оставляет ее себе. Когда бизнес получает риски, то он начинает молить о помощи.
    Alex000
    Но радостное закидывание шапок, смотрю, потихоньку заканчивается.
    Это хороший знак.
    Alex000
    Ахах, да, мало кто сейчас себе масштаб проблем, связанных с уходом компаний, представляет. Автодилеры просто первыми взвыли в силу особенностей рынка.
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