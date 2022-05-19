Дилеры General Motors попросили Мишустина возместить их потери за счет 18 млрд активов российской «дочки» GM

Как сообщают в своем письме дилеры, GM прекратил поставки в Россию автомобилей, а с 19 апреля — поддержку по гарантии, поставку запчастей и предоставление услуг уже существующим клиентам. Таким образом, автосалоны полностью лишились возможности исполнять обязательства перед клиентами.

Кроме того, предприниматели просят Михаила Мишустина помочь им добиться справедливости и убедить представителей GM найти решения этой ситуации. «Из открытых источников мы видим, что ООО «Дженерал моторз авто» располагает на территории РФ достаточными средствами для урегулирования вышеперечисленных проблем. Чистые активы ООО на 31.12.21 составили 18 605 млн рублей».

Согласно данным СПАРК, именно такая сумма действительно была отображена на балансе в последней отчетности российской «дочки» GM. Ее выручка в прошлом году составила 19,4 млрд рублей, чистая прибыль — 3,4 миллиарда. Среди активов ООО «Джи Эм авто» «запасов» на 2,9 млрд рублей, а также «денежных средств» — 2,1 миллиарда, еще 12 млрд рублей — «краткосрочные вложения». Как объясняют специалисты, речь идет о ликвидных активах — депозиты, ценные бумаги и так далее.



Как прокомментировал «Фонтанке» один из подписавшихся, глава группы «Автополе» Сергей Моренков, конкретно у его фирмы только текущих долгов со стороны GM — на 10 млн рублей. «Но в прошлом году мы истратили на реконструкцию более 60 млн рублей», — отмечает предприниматель. Какова же будет общая сумма потерь от ухода GM, пока подсчитать невозможно — это будет зависеть от того, на какие суммы будут подавать иски к дилерам за неисполненные обязательства по гарантийному ремонту.

