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    В ванной на юге Петербурга нашли еще одну жертву кипятка

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    Четвертую жертву кипятка нашли в Колпинском районе.

    О гибели 54-летней хозяйки квартиры в доме 62 по Пролетарской улице в правоохранительные органы сообщили накануне около девяти вечера, стало известно «Фонтанке» 7 марта.

    Тело погибшей с ожогами, характерными при воздействии кипятка, нашли в ванной комнате и направили в морг для установления причины смерти.

    В Петербурге это уже четвертый подобный случай с Нового года.

    Тело 92-летней блокадницы нашли в квартире на улице Шотмана в середине февраля. Из-за неполадки со смесителем произошло протекание кипятка.

    Буквально через несколько дней в НИИ скорой помощи привезли 82-летнюю женщину, обварившуюся кипятком. К сожалению, она скончалась.

    Не прошло и недели, как в НИИ скончалась еще одна пациентка, получившая ожоги от кипятка, — 30-летняя женщина.

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