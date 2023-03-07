В ванной на юге Петербурга нашли еще одну жертву кипятка

Четвертую жертву кипятка нашли в Колпинском районе.



О гибели 54-летней хозяйки квартиры в доме 62 по Пролетарской улице в правоохранительные органы сообщили накануне около девяти вечера, стало известно «Фонтанке» 7 марта.



Тело погибшей с ожогами, характерными при воздействии кипятка, нашли в ванной комнате и направили в морг для установления причины смерти.

В Петербурге это уже четвертый подобный случай с Нового года.



Тело 92-летней блокадницы нашли в квартире на улице Шотмана в середине февраля. Из-за неполадки со смесителем произошло протекание кипятка.

