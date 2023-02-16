Поврежден смеситель. СК рассказал о подробностях гибели блокадницы в квартире на Штурманской

Тело пожилой петербурженки, которая погибла в квартире на Штурманской улице, нашли в ванной. По данным Следственного комитета, произошла протечка кипятка из-за повреждения смесителя.
Женщина жила одна, из квартиры не выходила, передвигалась на ходунках, сообщает 16 февраля пресс-служба управления СК по Петербургу. Дверь в ее квартиру вскрыли сотрудники полиции и работники коммунальных служб после заявки о протечке воды.
Известно, что женщине планово оказывали социальную помощь. Назначена судебно-медицинская экспертиза, идет доследственная проверка, причины смерти устанавливаются.
Как писала «Фонтанка», петербурженке было 94 года, она пережила блокаду Ленинграда.