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    Поврежден смеситель. СК рассказал о подробностях гибели блокадницы в квартире на Штурманской

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    Тело пожилой петербурженки, которая погибла в квартире на Штурманской улице, нашли в ванной. По данным Следственного комитета, произошла протечка кипятка из-за повреждения смесителя.

    Женщина жила одна, из квартиры не выходила, передвигалась на ходунках, сообщает 16 февраля пресс-служба управления СК по Петербургу. Дверь в ее квартиру вскрыли сотрудники полиции и работники коммунальных служб после заявки о протечке воды.

    Известно, что женщине планово оказывали социальную помощь. Назначена судебно-медицинская экспертиза, идет доследственная проверка, причины смерти устанавливаются.

    Как писала «Фонтанка», петербурженке было 94 года, она пережила блокаду Ленинграда.

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