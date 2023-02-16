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    Блокадница погибла в кипятке в квартире на Штурманской улице

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    В квартире дома на Штурманской улице погибла 94-летняя пенсионерка, пережившая блокаду Ленинграда. По предварительным данным, причиной стало вытекание кипятка.

    «Вытекание кипятка произошло в связи с дефектом внутриквартирного сантехнического оборудования. Коммуникация горячего и холодного водоснабжения общедомового имущества находится в технически исправном состоянии», — рассказали «Фонтанке» 16 февраля в пресс-службе администрации Московского района.

    Ведутся следственные мероприятия, по итогам которых установят причину смерти.

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    Пенсионерка погиблаБлокадницаПогибла в кипятке
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