Блокадница погибла в кипятке в квартире на Штурманской улице

В квартире дома на Штурманской улице погибла 94-летняя пенсионерка, пережившая блокаду Ленинграда. По предварительным данным, причиной стало вытекание кипятка.
«Вытекание кипятка произошло в связи с дефектом внутриквартирного сантехнического оборудования. Коммуникация горячего и холодного водоснабжения общедомового имущества находится в технически исправном состоянии», — рассказали «Фонтанке» 16 февраля в пресс-службе администрации Московского района.
Ведутся следственные мероприятия, по итогам которых установят причину смерти.