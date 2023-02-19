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    Третий случай. Женщина обварилась дома и погибла, обожжено было больше половины тела

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    В Петербурге 30-летняя пациентка НИИ имени Джанелидзе скончалась после того, как поступила в реанимацию с ожогами. Об этом «Фонтанке» стало известно 19 февраля. Это третий подобный случай.

    Пострадавшая обварилась дома. Её доставили в больницу с шоком третьей степени и судорогами. У женщины были обожжены 55% тела: голова, шея, туловище, руки, ноги и половые органы.

    Ранее «Фонтанка» сообщала о 82-летней пенсионерке, которая дома облила себя кипятком и умерла в том же НИИ. Ещё раньше погибла 94-летняя блокадница, которая тоже обварилась горячей водой прямо в ванне.

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