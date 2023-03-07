Глава МИД КНР: Конфликт России и Украины подошел к критическому моменту

Министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил о критическом моменте в конфликте России и Украины. Он считает, что представители стран должны начать мирные переговоры как можно скорее.

«Кризис подошел к критическому моменту. Либо огонь прекратится, восстановится мир, встав на правильный путь политического урегулирования, либо масло будет подлито в огонь, кризис усугубится, ситуация выйдет из-под контроля», — сказал он на пресс-конференции (цитата по РИА Новости).

Стороны, по словам главы китайского МИД, должны сейчас соблюдать «спокойствие, разумность и диалог».