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    Глава МИД КНР: Конфликт России и Украины подошел к критическому моменту

    12022
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    Министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил о критическом моменте в конфликте России и Украины. Он считает, что представители стран должны начать мирные переговоры как можно скорее.

    «Кризис подошел к критическому моменту. Либо огонь прекратится, восстановится мир, встав на правильный путь политического урегулирования, либо масло будет подлито в огонь, кризис усугубится, ситуация выйдет из-под контроля», — сказал он на пресс-конференции (цитата по РИА Новости).

    Стороны, по словам главы китайского МИД, должны сейчас соблюдать «спокойствие, разумность и диалог».

    В годовщину начала боевых действий на Украине Китай опубликовал свой план мирного урегулирования. На Западе на него отреагировали со скепсисом.

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