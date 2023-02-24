«Мы посмотрим» и «нет доверия». Что говорят на Западе о китайском мирном плане по Украине

В годовщину начала боевых действий на Украине Китай опубликовал свой план мирного урегулирования. В нем есть принципиальные отличия от того, что до сих пор говорилось западным сообществом про конфликт. Одна из основных идей — необходимость отказа от односторонних санкций против участников боевых действий.



Мировое сообщество по-разному отреагировало на представленный китайским МИДом план мирного урегулирования российско-украинского конфликта, хотя общая реакция была очень предсказуема. «Фонтанка» собрала главные высказывания.

