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    «Мы посмотрим» и «нет доверия». Что говорят на Западе о китайском мирном плане по Украине

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    В годовщину начала боевых действий на Украине Китай опубликовал свой план мирного урегулирования. В нем есть принципиальные отличия от того, что до сих пор говорилось западным сообществом про конфликт. Одна из основных идей — необходимость отказа от односторонних санкций против участников боевых действий.

    Мировое сообщество по-разному отреагировало на представленный китайским МИДом план мирного урегулирования российско-украинского конфликта, хотя общая реакция была очень предсказуема. «Фонтанка» собрала главные высказывания.

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