Переговоры и прекращение односторонних санкций. Китай представил план урегулирования на Украине

План Китая по политическому урегулированию украинского кризиса опубликован на сайте МИД КНР 24 февраля, в годовщину начала российской военной операции. Он содержит 12 пунктов:
- Уважение суверенитета всех стран, суверенитет и территориальная целостность государств должны быть надежно защищены, необходимо соблюдать общепризнанные нормы международного права, включая цели и принципы Устава ООН;
- Китай призывает отказаться от менталитета холодной войны, «безопасность страны не должна обеспечиваться за счет других… К законным интересам безопасности и заботам всех стран следует относиться серьезно и должным образом учитывать их»;
- Прекращение боевых действий. В Пекине считают, что все стороны должны проявлять сдержанность, дабы не допустить обострения кризиса, также необходимо поддержать Россию и Украину в работе по налаживанию диалога;
- Возобновление мирных переговоров, которые в Китае назвали «единственным жизнеспособным решением» украинского кризиса. Международное сообщество должно содействовать в этом процессе;
- Разрешение гуманитарного кризиса, защита гражданских лиц, создание гуманитарных коридоров для эвакуации людей из зоны боевых действий, увеличение гуманитарной помощи;
- Защита гражданских лиц и военнопленных, соблюдение сторонами международного гуманитарного права, им также следует избегать нападения на гражданских лиц или гражданские объекты, защищать женщин, детей и других жертв конфликта;
- Китай выступает против вооруженных нападений на атомные электростанции и другие мирные ядерные объекты. Пекин просит МАГАТЭ оказать содействие в обеспечении безопасности и надежности мирных ядерных объектов;
- Снижение стратегических рисков, то есть невозможность применения ядерного оружия;
- Содействие экспорту зерна и дальнейшая реализация «стамбульской сделки» по его вывозу из черноморских портов Украины;
- Прекращение односторонних санкций, которые лишь создают новые проблемы;
- Поддержание стабильности цепочек производства и поставок. Китай призывает все страны поддерживать существующую мировую экономическую систему и выступать против использования мировой экономики в качестве инструмента или оружия в политических целях;
- Содействие международного сообщества постконфликтному восстановлению. Китай готов оказать свою помощь в этом вопросе.
В США уже ответили на представленный план. Советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что Вашингтон не будет диктовать Киеву, «как эта война завершится», а решения о своей судьбе должны принимать сами украинцы. При этом он добавил, что в китайском плане следует остановиться на первом пункте: уважение суверенитета стран.