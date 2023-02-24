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    Боевые действия на Украине

    Переговоры и прекращение односторонних санкций. Китай представил план урегулирования на Украине

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    План Китая по политическому урегулированию украинского кризиса опубликован на сайте МИД КНР 24 февраля, в годовщину начала российской военной операции. Он содержит 12 пунктов:

    • Уважение суверенитета всех стран, суверенитет и территориальная целостность государств должны быть надежно защищены, необходимо соблюдать общепризнанные нормы международного права, включая цели и принципы Устава ООН;
    • Китай призывает отказаться от менталитета холодной войны, «безопасность страны не должна обеспечиваться за счет других… К законным интересам безопасности и заботам всех стран следует относиться серьезно и должным образом учитывать их»;
    • Прекращение боевых действий. В Пекине считают, что все стороны должны проявлять сдержанность, дабы не допустить обострения кризиса, также необходимо поддержать Россию и Украину в работе по налаживанию диалога;
    • Возобновление мирных переговоров, которые в Китае назвали «единственным жизнеспособным решением» украинского кризиса. Международное сообщество должно содействовать в этом процессе;
    • Разрешение гуманитарного кризиса, защита гражданских лиц, создание гуманитарных коридоров для эвакуации людей из зоны боевых действий, увеличение гуманитарной помощи;
    • Защита гражданских лиц и военнопленных, соблюдение сторонами международного гуманитарного права, им также следует избегать нападения на гражданских лиц или гражданские объекты, защищать женщин, детей и других жертв конфликта;
    • Китай выступает против вооруженных нападений на атомные электростанции и другие мирные ядерные объекты. Пекин просит МАГАТЭ оказать содействие в обеспечении безопасности и надежности мирных ядерных объектов;
    • Снижение стратегических рисков, то есть невозможность применения ядерного оружия;
    • Содействие экспорту зерна и дальнейшая реализация «стамбульской сделки» по его вывозу из черноморских портов Украины;
    • Прекращение односторонних санкций, которые лишь создают новые проблемы;
    • Поддержание стабильности цепочек производства и поставок. Китай призывает все страны поддерживать существующую мировую экономическую систему и выступать против использования мировой экономики в качестве инструмента или оружия в политических целях;
    • Содействие международного сообщества постконфликтному восстановлению. Китай готов оказать свою помощь в этом вопросе.

    В США уже ответили на представленный план. Советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что Вашингтон не будет диктовать Киеву, «как эта война завершится», а решения о своей судьбе должны принимать сами украинцы. При этом он добавил, что в китайском плане следует остановиться на первом пункте: уважение суверенитета стран.

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