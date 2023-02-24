Как на Западе отреагировали на план Китая мирно урегулировать конфликт на Украине

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан Фото: Al Drago / POOL / ТАСС Поделиться Поделиться





В годовщину начала боевых действий на Украине Китай опубликовал свой план мирного урегулирования. В нем есть принципиальные отличия от того, что до сих пор говорилось западным сообществом про конфликт. Одна из основных идей — необходимость отказа от односторонних санкций против участников боевых действий.

Мировое сообщество по-разному отреагировало на представленный китайским МИДом план мирного урегулирования российско-украинского конфликта, хотя общая реакция была очень предсказуема. «Фонтанка» собрала главные высказывания.





США

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что предложение Пекина должно было закончиться после первого пункта, который призывает «уважать суверенитет всех стран». Он призвал Россию немедленно вывести войска со всей территории Украины — только это, по его мнению, может немедленно закончить конфликт.

НАТО



Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг раскритиковал представленный КНР план. На пресс-конференции в Эстонии политик заявил (цитата по РИА Новости): «По предложениям Китая: к Китаю нет большого доверия, поскольку он не осудил незаконное вторжение России в Украину. И он подписал за несколько дней до вторжения безграничное партнерское соглашение с Россией».



Великобритания

«Я уверен, что Китай четко дает понять, что хочет, чтобы это кончилось», — заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он добавил, что Лондон намерен детально изучить представленный Пекином план.



«Я пока с ним не ознакомился, но в конечном итоге Китай понимает, что российские действия дестабилизируют [ситуацию]», — заявил политик.



Евросоюз

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Таллине рассказала, что ЕС изучит представленный Пекином документ.

«Надо смотреть на это на специфическом фоне — это фон подписания соглашения о безлимитной дружбе с Россией. Мы посмотрим на предложенные Китаем принципы, но на фоне дружбы с Россией», — заявила она (цитата по ТАСС).



Германия



Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер осторожно прокомментировал предложение КНР (цитата по ТАСС): «Мы рады каждому конструктивному предложению, которое приблизит нас к справедливому миру. Пока еще под вопросом, хочет ли Китай играть такую роль. Если это так, то Китай должен говорить не только с Москвой, но и с Киевом».



«У нас есть мирный план прямо здесь, перед нами. Он называется Уставом Организации Объединенных Наций. Поэтому и путь к миру очень ясен: Россия должна вывести свои войска с Украины. Россия должна прекратить бомбардировки. Россия должна вернуться к Уставу ООН», — заявила на заседании Генассамблеи ООН глава МИД Германии Анналена Бербок (цитата по Bloomberg).



Италия



Глава МИД Италии Антонио Таяни в интервью заметил, что «Китай — друг России, но он должен давать более мудрые советы, потому что Москва не сможет победить на земле. В этом вы увидите способность Китая к миротворчеству и стабилизации» (цитата по Secolo d'Italia).



Польша



Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал предложения КНР и заявление главы Украины Владимира Зеленского о его желании переговоров с Китаем.



«Это всегда может быть путь к миру, и я считаю очень разумным то, как ведут себя украинские власти, президент Зеленский. Нельзя недооценивать такого великого партнера и такую великую силу, что такое Китай», — цитирует политика радио RMF.



Ранее Китай обнародовал план по мирному урегулированию российско-украинского конфликта, состоящий из 12 пунктов. Ознакомиться с ним можно по ссылке.



Уже после публикации китайского плана урегулирования стало известно о новых антироссийских санкциях Запада, под которые, в частности, попал ряд китайских компаний.