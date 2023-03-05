    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Облачно, снег

    Ощущается как -5

    1 м/с, сев

    746мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd75.46eur80.05

    Взрыв прогремел на заводе в Подмосковье

    7469
    22 комментария

    На Московском коксогазовом заводе в городе Видное вечером 5 марта начался пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС. Ему предшествовал взрыв. На видео из соцсетей — мощное пламя и столб чёрного дыма.

    «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы передаёт, что взрыв раздался в одном из цехов, после чего в небо поднялся огненный факел высотой 20 метров. Пламя охватило насосную колонну с бензолом. Общая площадь пожара оценивается примерно в 200 кв. м, работают сотрудники МЧС.

    «Информации о пострадавших пока нет», — отмечается в сообщении.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПодмосковьеВзрывВзрыв на заводеПожар на заводе
    ЛАЙК4
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ6
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 22

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    22
    close