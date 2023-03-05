Взрыв прогремел на заводе в Подмосковье

На Московском коксогазовом заводе в городе Видное вечером 5 марта начался пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС. Ему предшествовал взрыв. На видео из соцсетей — мощное пламя и столб чёрного дыма.
«Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы передаёт, что взрыв раздался в одном из цехов, после чего в небо поднялся огненный факел высотой 20 метров. Пламя охватило насосную колонну с бензолом. Общая площадь пожара оценивается примерно в 200 кв. м, работают сотрудники МЧС.
«Информации о пострадавших пока нет», — отмечается в сообщении.