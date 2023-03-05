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    В Пулково экстренно сажали бомбардировщик

    Вооружённое столкновение в Нагорном Карабахе, есть убитые

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    В Нагорном Карабахе 5 марта произошла перестрелка между армянскими и азербайджанскими силовиками, есть погибшие и раненые. Об инциденте сообщают МВД Нагорно-Карабахской республики (НКР) и Минобороны Азербайджана.

    «Сегодня утром, около 10:00 часов, диверсионная группа Вооруженных сил Азербайджана взяла на прицел и обстреляла дежурный автомобиль сотрудников Паспортно-визового управления полиции Министерства внутренних дел Арцаха», — передаёт «Арменпресс».

    Погибли три сотрудника полиции (полковник, майор и лейтенант), ещё один ранен.

    «Поступила оперативная информация об осуществлении перевозки по грунтовой дороге Ханкенди — Халфали — Туршсу военного снаряжения, боеприпасов и личного состава из Республики Армения на территорию Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент», — заявило Минобороны Азербайджана.

    По его данным, при «попытке задержания и проверки транспортных средств, осуществляющих незаконные военные перевозки», противоположная сторона открыла огонь, есть погибшие и раненые с обеих сторон. Позже появилась информация о гибели двух азербайджанских военнослужащих.

    В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

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    АзербайджанАрменияНагорный КарабахВооруженный конфликт
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