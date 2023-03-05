Вооружённое столкновение в Нагорном Карабахе, есть убитые

В Нагорном Карабахе 5 марта произошла перестрелка между армянскими и азербайджанскими силовиками, есть погибшие и раненые. Об инциденте сообщают МВД Нагорно-Карабахской республики (НКР) и Минобороны Азербайджана.
«Сегодня утром, около 10:00 часов, диверсионная группа Вооруженных сил Азербайджана взяла на прицел и обстреляла дежурный автомобиль сотрудников Паспортно-визового управления полиции Министерства внутренних дел Арцаха», — передаёт «Арменпресс».
Погибли три сотрудника полиции (полковник, майор и лейтенант), ещё один ранен.
«Поступила оперативная информация об осуществлении перевозки по грунтовой дороге Ханкенди — Халфали — Туршсу военного снаряжения, боеприпасов и личного состава из Республики Армения на территорию Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент», — заявило Минобороны Азербайджана.
По его данным, при «попытке задержания и проверки транспортных средств, осуществляющих незаконные военные перевозки», противоположная сторона открыла огонь, есть погибшие и раненые с обеих сторон. Позже появилась информация о гибели двух азербайджанских военнослужащих.