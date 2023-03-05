Вооружённое столкновение в Нагорном Карабахе, есть убитые

В Нагорном Карабахе 5 марта произошла перестрелка между армянскими и азербайджанскими силовиками, есть погибшие и раненые. Об инциденте сообщают МВД Нагорно-Карабахской республики (НКР) и Минобороны Азербайджана.



«Сегодня утром, около 10:00 часов, диверсионная группа Вооруженных сил Азербайджана взяла на прицел и обстреляла дежурный автомобиль сотрудников Паспортно-визового управления полиции Министерства внутренних дел Арцаха», — передаёт «Арменпресс».



Погибли три сотрудника полиции (полковник, майор и лейтенант), ещё один ранен.



«Поступила оперативная информация об осуществлении перевозки по грунтовой дороге Ханкенди — Халфали — Туршсу военного снаряжения, боеприпасов и личного состава из Республики Армения на территорию Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент», — заявило Минобороны Азербайджана.

