«Закончить конфликт на Украине». Дональд Трамп пообещал «легко» предотвратить третью мировую, но при одном условии

Дональд Трамп пообещал закончить конфликт на Украине за один день, если его изберут президентом США, сообщил телеканал CNN-News18.



Трамп выступил на ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии в округе Вашингтон. «Я предотвращу третью мировую войну. И сделаю это легко, — сказал он, сорвал аплодисменты аудитории и добавил, что смог бы разрешить конфликт на Украине: — Я смог бы урегулировать эту ситуацию за 24 часа, будучи президентом. Я бы сделал это за 24 часа. Для этого нужно быть президентом».

