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    «Закончить конфликт на Украине». Дональд Трамп пообещал «легко» предотвратить третью мировую, но при одном условии

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    Дональд Трамп пообещал закончить конфликт на Украине за один день, если его изберут президентом США, сообщил телеканал CNN-News18.

    Трамп выступил на ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии в округе Вашингтон. «Я предотвращу третью мировую войну. И сделаю это легко, — сказал он, сорвал аплодисменты аудитории и добавил, что смог бы разрешить конфликт на Украине: — Я смог бы урегулировать эту ситуацию за 24 часа, будучи президентом. Я бы сделал это за 24 часа. Для этого нужно быть президентом».

    Трамп напомнил, что, будучи президентом, сумел разрешить все противоречия вокруг газопровода «Северный поток — 2», а Байден, придя в Белый дом, всё испортил буквально за один день. При этом Трамп не стал рассказывать, как именно урегулировал бы конфликт на Украине, сославшись на то, что если об этом рассказать заранее, то, вероятно, ничего не получится.

    Ранее Трамп, выступая перед сторонниками в штате Флорида, заявил, что если его изберут президентом, он тут же позвонит российскому и украинскому лидерам Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому и сумеет договориться о мире за 24 часа.

    На ближайших президентских выборах в США конкуренцию Дональду Трампу намерен составить рэпер Канье Уэст.

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