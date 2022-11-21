Канье Уэст собирается составить конкуренцию Трампу в борьбе за пост президента США

Музыкант, модельер и большой скандалист Канье Уэст после разблокировки в Twitter намекнул о своем участии в предвыборной кампании за пост президента США.



В его аккаунте накануне появилось видео, пишет 21 ноября New York Post, в котором он показывает политического консультанта, известного по работе с представителями ультраправых позиций, Майло Яннопулоса, и говорит, что он занимается его кампанией.



Оператор уточняет, идет ли речь о президентской гонке, и Канье это подтверждает.



О своей программе он пока не говорит подробно, но на ролик попал его гардероб, и проходя мимо него, музыкант заявил, что сделает Balenciaga доступным для всех.

