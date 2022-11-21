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    Канье Уэст собирается составить конкуренцию Трампу в борьбе за пост президента США

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    Музыкант, модельер и большой скандалист Канье Уэст после разблокировки в Twitter намекнул о своем участии в предвыборной кампании за пост президента США.

    В его аккаунте накануне появилось видео, пишет 21 ноября New York Post, в котором он показывает политического консультанта, известного по работе с представителями ультраправых позиций, Майло Яннопулоса, и говорит, что он занимается его кампанией.

    Оператор уточняет, идет ли речь о президентской гонке, и Канье это подтверждает.

    О своей программе он пока не говорит подробно, но на ролик попал его гардероб, и проходя мимо него, музыкант заявил, что сделает Balenciaga доступным для всех.

    Ранее о своем участии в выборах президента заявил Дональд Трамп.

    В 2020 году Уэст уже участвовал в предвыборной гонке. Тогда ему удалось зарегистрироваться в качестве кандидата от собственной партии Birthday Party в 12 штатах.

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    Комментарии 1

    Игoрь21 Ноя 2022 в 13:55
    Опять?)
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