Эдуард из Ленобласти рассказал о вербовщиках-диверсантах и их заданиях. Теперь его проверяют медики

Житель Волосовского района Ленобласти попал в поле зрения медиков после откровенного рассказа о четверке вербовщиков, которые якобы просили его предать родину. Подробности 4 марта сообщает 47news.
Накануне в волосовскую полицию из садоводства «Арбонье» доставили 54-летнего местного жителя Эдуарда. Пикантность ситуации заключается в том, что мужчина сам набрал номер экстренных служб и сообщил о несостоявшейся диверсии.
По словам Эдуарда, к нему в сад приехали четверо и предложили устроить подрыв на железной дороге, которая связывает Гатчину и Усть-Лугу. Неизвестные оставили короб и обещали вернуться. Эдуард заглядывать в ящик не рискнул, как и пускать поезда под откос.
Коробку проверили взрывотехники. Внутри нашли пару тротиловых шашек и направленный заряд без детонатора. А вот дома у мужчины обнаружились три винтовки Мосина, две «лимонки», оружейные стволы, патроны и порох. Полицейские также обследовали местность вокруг жилища. Никаких свежих следов они не нашли. Состояние Эдуарда теперь будут оценивать врачи.