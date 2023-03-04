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    Эдуард из Ленобласти рассказал о вербовщиках-диверсантах и их заданиях. Теперь его проверяют медики

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    Житель Волосовского района Ленобласти попал в поле зрения медиков после откровенного рассказа о четверке вербовщиков, которые якобы просили его предать родину. Подробности 4 марта сообщает 47news.

    Накануне в волосовскую полицию из садоводства «Арбонье» доставили 54-летнего местного жителя Эдуарда. Пикантность ситуации заключается в том, что мужчина сам набрал номер экстренных служб и сообщил о несостоявшейся диверсии.

    По словам Эдуарда, к нему в сад приехали четверо и предложили устроить подрыв на железной дороге, которая связывает Гатчину и Усть-Лугу. Неизвестные оставили короб и обещали вернуться. Эдуард заглядывать в ящик не рискнул, как и пускать поезда под откос.

    Коробку проверили взрывотехники. Внутри нашли пару тротиловых шашек и направленный заряд без детонатора. А вот дома у мужчины обнаружились три винтовки Мосина, две «лимонки», оружейные стволы, патроны и порох. Полицейские также обследовали местность вокруг жилища. Никаких свежих следов они не нашли. Состояние Эдуарда теперь будут оценивать врачи.

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    Ленинградская областьВзрывчаткаДиверсантыДиверсия
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