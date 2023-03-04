Эдуард из Ленобласти рассказал о вербовщиках-диверсантах и их заданиях. Теперь его проверяют медики

Житель Волосовского района Ленобласти попал в поле зрения медиков после откровенного рассказа о четверке вербовщиков, которые якобы просили его предать родину. Подробности 4 марта сообщает 47news.



Накануне в волосовскую полицию из садоводства «Арбонье» доставили 54-летнего местного жителя Эдуарда. Пикантность ситуации заключается в том, что мужчина сам набрал номер экстренных служб и сообщил о несостоявшейся диверсии.



По словам Эдуарда, к нему в сад приехали четверо и предложили устроить подрыв на железной дороге, которая связывает Гатчину и Усть-Лугу. Неизвестные оставили короб и обещали вернуться. Эдуард заглядывать в ящик не рискнул, как и пускать поезда под откос.

