Приходите слушать фонограмму. «Зенит» впервые сыграл на «Газпром Арене» без фанатов и гимна

Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Матери с детьми вместо фанатов, запись кричалок и перф с рекламой новой формы. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, как теперь выглядит футбол на «Газпром Арене» без фанатов.

Матч 18-го тура чемпионата РПЛ «Зенит» — «Пари НН» 4 марта стал первым на «Газпром Арене», на который можно было попасть только при наличии Fan ID, или, как его еще называют, «паспорта болельщика». Фанаты практически всех клубов РПЛ, включая «Зенит», давно заявили, что не будут его оформлять. Обещание они сдержали, отметившись лишь плакатом перед стадионом с надписью: «Приходите послушать тишину». И они оказались недалеки от истины. Кроме того, Fan ID, похоже, отпугнул не только фанатов.



Всю неделю перед игрой в соцсетях появлялись скриншоты из разных студенческих пабликов о том, что «Зенит», предвидя катастрофическую посещаемость, набирает за деньги специальных людей для шумовой поддержки. Кроме того, распространялась версия, что на игры сгоняют бюджетников и сотрудников «Газпрома». Источники «Фонтанки» эту информацию не подтвердили. Небольшой опрос среди болельщиков на некогда фанатской трибуне показал, что большинство все-таки пришли сюда за свои деньги, хоть и очень символические — 100–200 рублей. Официально же «Зенит» пошел по другому пути.



Главная претензия к Fan ID заключалась в том, что все это очень долго, муторно и вообще лень ходить по МФЦ. У самых настойчивых еще прошлым летом на весь процесс легко могло уйти от двух недель до месяца. В день матча перед стадионом работало несколько мобильных центров МФЦ, где с нуля оформляли «паспорт болельщика» в течение десяти минут. Если ты уже оставлял заявку на Госуслугах, время сокращалось до 3–5 минут.



Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Также еще за несколько дней до игры клуб анонсировал беспрецедентную акцию «Обед чемпиона в подарок». Каждый болельщик при входе получал флаер, который мог обменять на шарф и на нестыдный перекус в виде брецель-дога, попкорна и напитка. Мы попробовали: сосиска показалась на вкус вполне съедобной. С другой стороны, как емко заметил один из болельщиков, акцию можно было назвать так: «Болеем за еду».



Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Кроме того, на первые два матча были сильно снижены цены. Билеты на места, которые раньше стоили 2500 рублей, продавались по 600. На бывший вираж, как уже писали выше, можно было вообще попасть за 100–200 рублей. При этом билеты продавались только на нижний ярус. Владельцев абонементов на второй ярус вежливо просили спуститься вниз — те были только рады. Все это помогло создать на нижнем ярусе хоть какое-то ощущение наполненности.



Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Перед началом матча Фото: Артем Кузьмин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Отдельная история — фанатская трибуна. Раньше она уже за час до игры была заполнена почти до отказа. Сейчас вираж был почти пустым. Народ подтянулся ближе к стартовому свистку. Один болельщик опасливо спросил другого, будут ли здесь сегодня фанаты, но его успокоили: сегодня здесь будет спокойно. Непривычно пусто смотрелось место заводящих и барабанщиков. Впрочем, одного перкуссиониста все-таки удалось встретить: мальчик лет девяти с инструментом пообещал устроить максимально шумную поддержку «Зенита». Еще здесь дала концерт кавер-группа True Party Band с хитами разных лет. Они особенно пришлись по душе матерям с детьми. Все желающие фотографировались на фоне фанатских граффити, которые раньше были недоступны для обычных болельщиков. Все вместе это выглядело максимально странно и непривычно.



С началом игры ощущение странности только усилилось. Многие заметили, что готовится какой-то перформанс. Когда гигантское полотно подняли под своды арены, оказалось, что это просто реклама новой формы. Других перформансов у нас для вас больше нет.

Матч стартовал в звонкой тишине. На экране по традиции включили текст клубного гимна. Раньше фанаты каждую игру начинали с его исполнения. Это не просто завораживающе, это и еще и неотъемлемая, как казалось, часть матчей. Может, кто-то из обычных болельщиков и пытался петь, но на общем фоне их не было слышно. Тишина была бы совсем звенящей, если бы не интершум, который включили на стадионе. Иногда к нему добавляли записанные кричалки, барабаны и свист. В остальном же достаточно было пройтись по трибунам, чтобы понять, что почти весь шум был искусственным: большинство болельщиков молча наблюдали за игрой.



Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Что касается самого матча, то «Зенит» без проблем справился с «Пари НН» — одной из самых бедных команд лиги. Встреча закончилась со счетом 3:0. Первые два мяча забил Малком. Сначала на 12-й минуте бразилец с российским паспортом заколотил прямым ударом со штрафного метров с 20.



Во второй раз он отличился на 47-й минуте: Мостовой забежал в штрафную с левой стороны и аккуратно набросил в центр, а Малком головой перенаправил мяч к дальней штанге.



Между этими событиями был еще пенальти, который главный арбитр Роман Галимов назначил на 37-й минуте за фол в штрафной против Кругового. Но подошедший к 11-метровой точке Далер Кузяев отправил мяч выше ворот. Завершил разгром на 82-й минуте Александр Ерохин вскоре после выхода на замену.



Таким образом, «Зенит» победил со счетом 3:0. Ближе к финалу матча объявили официальную статистику посещаемости: на стадионе присутствовали 19 705 зрителей. Это худший результат для «Газпром Арены» в рамках чемпионатов России без учета сезонов, когда действовали коронавирусные ограничения. Средняя посещаемость домашних матчей «Зенита» в первой части сезона-2022/23 составила 34 029. Похоже, что о прежней атмосфере теперь можно только мечтать. Хотя тот мальчик с барабаном честно старался.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

