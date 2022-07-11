Как оформить Fan ID и не сойти с ума. Квест для тех, кто влюблен в российский футбол

Всего четыре дня осталось до начала нового сезона в Российской премьер-лиге, а вместе с ней и эры Fan ID в отечественном футболе. Отдел спорта «Фонтанки» прошел весь путь оформления документа и делится выводами.



Фото: Анатолий Медведь / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





С 1 июня вступили в силу изменения в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», которые касаются работы персонифицированной карты (паспорта болельщика, Fan ID) для посещения спортивных соревнований. Карта болельщика нужна для покупки билетов и абонементов на игры Российской премьер-лиги, а также всем, кто планирует находиться на стадионе в день матча, в том числе организаторам, спортсменам, сотрудникам СМИ. Детям до 14 лет, если они идут на игру, карта также нужна.



В первой половине сезона РПЛ Fan ID потребуется в пяти городах: Екатеринбурге («Екатеринбург Арена»), Нижнем Новгороде («Нижний Новгород»), Ростове-на-Дону («Ростов-Арена»), Самаре («Солидарность Самара Арена») и Сочи («Фишт»). Первым матчем, для посещения которого необходим паспорт болельщика, станет игра «Урал» — «Краснодар» на «Екатеринбург Арене» 29 июля 2022 года. С декабря 2022 года система заработает на всех стадионах РПЛ, а том числе в Санкт-Петербурге для посещения домашних матчей «Зенита».



Организованные фанаты уже неоднократно высказались на тему Fan ID. Вкратце: они против, оформлять не будут, а значит, и ходить на стадионы тоже не планируют в знак протеста. Но из-за поэтапного введения системы в разных городах в рядах активных болельщиков возник раскол. Так, например, региональные отделения фанатов «Зенита» решили совсем отказаться от посещений матчей даже там, где паспорт болельщика в первой половине сезона еще не нужен.

«Мы не можем от души шизить на стадионе, понимая, что фанаты соперника без нас борются за право на привычную жизнь», — объяснили они.



Петербургские ультрас решили все-таки выкупить абонементы на первый круг чемпионата.

«Стадион — это главная площадка, где мы можем быть услышаны и можем создать резонанс. Мы хотим и будем использовать оставшееся нам время для выражения нашего мнения касаемо Fan ID», — ответили регионам петербургские СБГ.

Надо отдать им должное, пока они выражают свое мнение исправно, даже на ветеранских матчах https://www.fontanka.ru/2022/07/08/71475389/.



«Может, все не так страшно?» — решили мы в редакции «Фонтанки» и отправились оформлять паспорт болельщика, который нам все равно рано или поздно понадобится.



Сложности начались с самого начала: оказалось не так просто найти в приложении Госуслуг форму для оформления паспорта болельщика. В очевидной вкладке «Паспорта» в шапке сайта такой опции не нашлось, как и во вкладке «Прочее». На главной странице нет вообще ни одного намека, куда надо тыкать. Пришлось вбивать «Паспорт болельщика» в поиск. Как оказалось, у некоторых подобный запрос уже есть в подсказках под поисковой строкой только под названием «Карта болельщика». Нужное меню также можно найти по запросу «fan id». Но у некоторых нужной функции не нашлось даже через поиск. В этом случае нужно обновить приложение или воспользоваться сайтом.



Нажимаем «Оформить карту». Далее нам сообщают, что карта болельщика позволяет покупать билеты на матчи и передавать билеты друзьям. Можно оформить паспорт либо только на себя, либо на себя и ребенка до 14 лет.

Автоматическая система подсказывает, что нам потребуется документ, удостоверяющий личность, свидетельства о рождении детей или другие документы, удостоверяющие их личность, а также фото — своё и детей.

Тут же предупреждение: нужно дождаться результата проверки фотографии, посетить МФЦ для подтверждения личности и только после этого получить саму карту, которая будет доступна в личном кабинете. Звучит уже не так просто, но куда же деваться. Щелкаем на «далее». Подтверждаем персональные данные. Зачем-то нам предлагают указать любимые футбольные клубы. В списке, правда, только 16 клубов Российской премьер-лиги. А мы, может, еще за «Ладу» из Тольятти болеем. Зато можно отметить хоть все 16 команд РПЛ. Но мы отдаем предпочтение «Зениту». На что это влияет, нам не объясняют.



Далее загружаем свою фотографию и даем согласие на обработку персональных данных и почему-то в этом же пункте на получение электронных уведомлений. А если я не хочу их получать? Но иначе нельзя. С фотографией вышла небольшая заминка. Фото нужно загрузить по схеме, как на загранпаспорт: чтобы подбородок и макушка головы вписались в определенные области. Ну и еще фото должно быть цветное, а фон — «однотонный, светлый, без посторонних предметов и теней». Фото с загранпаспорта в электронном виде найти не удалось. Обычно используемое для разного рода аккредитаций не подошло — мгновенно пришло уведомление с просьбой заменить фотографию. Помог фотограф из редакции, который снял, обработал и прислал за несколько минут подходящую карточку. Иначе пришлось бы идти в фотоателье.

И вот фото одобрено и заявление отправлено. Система заботливо объяснила, что делать дальше: посетить любой МФЦ с оригиналами свидетельства о рождении ребёнка и вашего документа, удостоверяющего личность. При этом личное присутствие детей не обязательно. На практике выяснилось, что прийти можно все-таки не в любой МФЦ.



Первая попытка подтвердить заявку через отделение в Кудрово провалилась: подходят только те МФЦ, которые находятся в регионах с командой РПЛ. А в Ленобласти, к которой относится Кудрово, такой пока нет. Пришлось сесть на автобус и ехать в ближайший петербургский МФЦ. Там все решилось буквально за 15 минут. Сотрудник предупредил, что результат, возможно, придется ждать до 72 часов, но чаще все решается гораздо быстрее. В нашем случае ждать пришлось даже дольше трех дней, но ответ все-таки пришел, и он оказался, к счастью, положительным.

Весь этот путь подтвердил две очевидные проблемы. Во-первых, спонтанно сходить на футбол человеку, который раньше им не интересовался или который приехал из региона без команды РПЛ, уже не получится. Несмотря на то что на бумаге все выглядит просто, процесс может затянуться. Во-вторых, для иностранцев Российская премьер-лига — теперь практически закрытая тема. Если на чемпионатах мира или Европы граждане других стран могли оформить паспорт болельщика без лишних проблем на специальном сайте, то теперь процедура проходит только через Госуслуги, а там нужен паспорт РФ или СНИЛС. И если страховое свидетельство может быть у официально трудоустроенных на территории России иностранцев, как, например, у тех же футболистов «Зенита», то для обычных интуристов путь в высший дивизион отечественного футбола закрыт без вариантов.



С другой неожиданной проблемой столкнулась жена главного тренера сборной России Валерия Карпина. Ей не удалось оформить Fan ID двум дочерям, так как они родились не в России. Как оказалось, при оформлении на Госуслугах принимается только российский образец свидетельства о рождении.

По данным Министерства цифрового развития на 11 июля, на оформление Fan ID в России подано более 44 тысяч заявлений. Получили паспорт болельщика только 8,6 тысячи заявителей. Еще 19 тысяч заявлений прошли предварительную проверку и теперь их ждут в МФЦ для подтверждения личности. 15 тысяч заявлений требуют исправления загруженной фотографии. О количестве отказов не сообщается, хотя они тоже есть. Понятно, что все только начинается, но цифры все равно не впечатляют. На том же Суперкубке 9 июля на «Газпром Арене» было больше 55 тысяч болельщиков. Есть ощущение, что в эпоху Fan ID о такой посещаемости можно будет только мечтать.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

