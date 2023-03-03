«Стены затряслись». Жителей Краснодара переполошила серия звуков, похожих на взрыв

В разных частях Краснодара и окрестностей днем 3 марта жителей побеспокоил звук, похожий на взрыв. О «хлопках» в центре и разных районах города, а также Новой Адыгеи сообщали очевидцы, передает портал 93.RU.
«Университет. Стены затряслись в частном доме. Только что два бабаха на Гидрострое, аж стёкла дрогнули. Пашковка, 3 подряд. На «Восточке» 2 раза. Второй был сильно громче. Славянский, знатно грохнуло. Хутор Ленина, было слышно хорошо», — сообщали редакции читатели.
При этом в региональном управлении МЧС сообщили, что за помощью в ведомство никто не обращался. Не было зафиксировано никаких происшествий, добавляет издание со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Вероятно, источником звука был пролетающий самолет, который преодолел звуковой барьер», — цитирует издание слова собеседника.
В местной мэрии также заявили об отсутствии ЧП и добавили, что речь могла идти о «переходе самолета на сверхзвуковую скорость».
Вечером 2 марта сообщения о громких звуках поступали из подмосковной Коломны. Власти полностью обследовали территорию, но признаков какого-либо инцидента не обнаружили.