Искали даже беспилотниками. В Коломне после ночного хлопка не нашли признаков взрыва

Территорию городского округа Коломна, что расположен в Московской области, обследовали с земли и с воздуха. Однако признаков взрыва обнаружить не смогли. Об этом 3 марта в телеграм-канале рассказал глава округа Александр Гречищев.
«Признаков взрыва не обнаружено. Патрулирование продолжается по настоящее время. В воздух подняты беспилотники для обследования территории. Обстановка находится под контролем», — написал он.
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Гречищев также отметил, что никто не угрожает безопасности местных жителей и призвал не поддаваться на провокации.
Часть Коломны вечером 2 марта взбудоражил громкий звук, похожий на взрыв.
Изначально очевидцы сообщали о взрыве в социальных сетях. На место оперативно были направлены сотрудники чрезвычайных ведомств, однако найти следы взрыва так и не смогли. Причина хлопка неизвестна.