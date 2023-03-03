Искали даже беспилотниками. В Коломне после ночного хлопка не нашли признаков взрыва

Территорию городского округа Коломна, что расположен в Московской области, обследовали с земли и с воздуха. Однако признаков взрыва обнаружить не смогли. Об этом 3 марта в телеграм-канале рассказал глава округа Александр Гречищев.



«Признаков взрыва не обнаружено. Патрулирование продолжается по настоящее время. В воздух подняты беспилотники для обследования территории. Обстановка находится под контролем», — написал он.

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Гречищев также отметил, что никто не угрожает безопасности местных жителей и призвал не поддаваться на провокации.