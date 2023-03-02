    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -2

    2 м/с, зап

    750мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd75.47eur80.19

    Жители Коломны вздрогнули от громкого взрыва. Экстренные службы выехали на место

    8341
    12 комментариев

    Громкий взрыв напугал жителей подмосковной Коломны вечером 2 марта. Обитатели разных районов города спрашивают друг у друг в соцсетях, что случилось.

    «Все слышали и никто не знает что это, ни дыма, ни огня», — написала одна из подписчиков паблика «Коломна».

    «Да, я тоже сейчас слышала. Район Сандыри. У нас весь весь дом ходуном ходил, я думала стены рухнут. Мне показалось, что со стороны города. Не понятно было откуда громыхнуло», — прокомментировала другая жительница.

    В администрации Коломенского городского округа сообщили, что обстоятельства им пока неизвестны.

    «Экстренные службы выехали на место взрыва в Коломне, деталей случившегося пока нет», — цитирует администрацию РИА Новости.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ПодмосковьеВзрывПроисшествие в Подмосковье
    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ5
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close