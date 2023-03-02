Жители Коломны вздрогнули от громкого взрыва. Экстренные службы выехали на место

Громкий взрыв напугал жителей подмосковной Коломны вечером 2 марта. Обитатели разных районов города спрашивают друг у друг в соцсетях, что случилось.
«Все слышали и никто не знает что это, ни дыма, ни огня», — написала одна из подписчиков паблика «Коломна».
«Да, я тоже сейчас слышала. Район Сандыри. У нас весь весь дом ходуном ходил, я думала стены рухнут. Мне показалось, что со стороны города. Не понятно было откуда громыхнуло», — прокомментировала другая жительница.
В администрации Коломенского городского округа сообщили, что обстоятельства им пока неизвестны.
«Экстренные службы выехали на место взрыва в Коломне, деталей случившегося пока нет», — цитирует администрацию РИА Новости.