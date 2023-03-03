Суд обязал собственника дачи Месмахера в Парголово законсервировать памятник

Арбитражный суд Свердловской области согласился с требованиями петербургского комитета по охране памятников и обязал владельца дачи Месмахера в Шуваловском парке (она же «Желтая дача») провести первоочередные противоаварийные работы и законсервировать памятник. Об этом сообщает 3 марта пресс-служба комитета.



После того как решение суда вступит в силу, у владельца дачи будет 12 месяцев, чтобы выполнить работы по консервации и комплекс первоочередных противоаварийных мероприятий. Если до этого срока работы не будут выполнены, хозяину придется заплатить 100 тысяч рублей, а затем ежемесячно выплачивать еще по 150 тысяч до фактического исполнения решения суда.

