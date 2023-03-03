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    Суд обязал собственника дачи Месмахера в Парголово законсервировать памятник

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    Арбитражный суд Свердловской области согласился с требованиями петербургского комитета по охране памятников и обязал владельца дачи Месмахера в Шуваловском парке (она же «Желтая дача») провести первоочередные противоаварийные работы и законсервировать памятник. Об этом сообщает 3 марта пресс-служба комитета.

    После того как решение суда вступит в силу, у владельца дачи будет 12 месяцев, чтобы выполнить работы по консервации и комплекс первоочередных противоаварийных мероприятий. Если до этого срока работы не будут выполнены, хозяину придется заплатить 100 тысяч рублей, а затем ежемесячно выплачивать еще по 150 тысяч до фактического исполнения решения суда.

    Сейчас в комитете рассматривают рабочую документацию по проекту, она поступила в КГИОП вместе с заявлением на выдачу разрешения на проведение первоочередных противоаварийных и консервационных работ. По охранному обязательству эти работы должны были быть выполнены еще до августа 2022 года.

    За год — с июля 2021 года по апрель 2022 года — состояние здания сильно ухудшилось. Проверка комитета выявила деформацию деревянных конструкций в отдельных местах, венцы и обшивку поразила гниль, дверные и оконные проемы перекосились. Перекрытия в северной части дачи частично обрушены, в кровле образовались сквозные дыры, потолки с розетками повреждены из-за протечек.

    В сентябре 2020 года дачу на аукционе приобрела предпринимательница Рада Русских. В мае прошлого года в телеграм-канале, близком к сотрудникам комитета по охране памятников (он ведется от имени живущего там кота Моисея), был опубликован пост с критикой Русских в части невнимательного отношения к даче Месмахера. Высказывание Моисея возмутило собственницу.

    Комитет также пытался заставить привести памятник в порядок и предыдущего пользователя — институт токов высокой частоты имени В. П. Вологдина.

    Дача Георга Месмахера, которую также называют «Желтой дачей», была построена в 1870–1902 годах по проекту брата владельца, архитектора Максимилиана Месмахера. Это единственная в России его дачная деревянная постройка, сохранившаяся практически без изменений. Она принадлежала входящему в Ростех Всероссийскому научно-исследовательскому институту токов высокой частоты имени Вологдина, который не смог заботиться о ее состоянии. В кровле образовались дыры, флигели и пристройки завалились. Собственник не раз пытался продать проблемный непрофильный актив на торгах.

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