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    Музеи

    Эрмитаж рассказал, как получить бесплатные входные билеты в музей 8 марта и кому их дадут

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    Государственный Эрмитаж сделал подарок женщинам к 8 марта — вход в музей в этот день будет бесплатным, причем не только для них, но и для их спутников.

    «Все желающие могут заранее оформить бесплатный билет на 8 марта на сайте. — рассказали 2 марта в музее. — Для удобства пользователей на сайте создана специальная вкладка «Международный женский день 8 марта». Есть возможность выбрать один из предложенных входов в Главный музейный комплекс, а также время сеанса, чтобы не ждать в очереди. Количество билетов в одном заказе — не более трёх».

    Кроме того, можно получить бесплатные входные прямо на месте в день посещения — но тут уже велик шанс оказаться в длинной очереди.

    Музей напоминает, что по входному можно смотреть не только постоянные экспозиции, но и временные выставки. А вот если захотите не просто ходить по залам, а послушать экскурсию — за нее нужно будет доплатить.

    Билетные кассы в этот день будут работать с 11.00 до 17.00. Среди временных выставок, которые сейчас открыты, — «Египтомания», «Русский авангард» и другие.

    Также бесплатный вход по случаю 8 марта объявил музей-заповедник «Царское село» — но только для дам и только на экспозицию в Ратной палате, где представлены мундирные платья супруги и дочерей Николая II, посуда и предметы походного быта начала прошлого века и одежда сестер милосердия.

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    8 МартаЭрмитажМузеи
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