Эрмитаж рассказал, как получить бесплатные входные билеты в музей 8 марта и кому их дадут

Государственный Эрмитаж сделал подарок женщинам к 8 марта — вход в музей в этот день будет бесплатным, причем не только для них, но и для их спутников.

«Все желающие могут заранее оформить бесплатный билет на 8 марта на сайте. — рассказали 2 марта в музее. — Для удобства пользователей на сайте создана специальная вкладка «Международный женский день 8 марта». Есть возможность выбрать один из предложенных входов в Главный музейный комплекс, а также время сеанса, чтобы не ждать в очереди. Количество билетов в одном заказе — не более трёх».



Кроме того, можно получить бесплатные входные прямо на месте в день посещения — но тут уже велик шанс оказаться в длинной очереди.

Музей напоминает, что по входному можно смотреть не только постоянные экспозиции, но и временные выставки. А вот если захотите не просто ходить по залам, а послушать экскурсию — за нее нужно будет доплатить.

