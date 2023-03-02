В Петербурге открыли мемориальную доску Борису Стругацкому

На доме 4 по улице Победы в Петербурге 2 марта торжественно открыли мемориальную доску писателю и руководителю литературного семинара Борису Стругацкому.
«Борис Натанович жил в этом доме с 12 мая 1964 года по 19 ноября 2012 года, до самой своей кончины», — рассказал депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский, по чьей инициативе несколько лет назад неподалеку от этого места появилась площадь Братьев Стругацких (на пересечении Московского проспекта, улицы Фрунзе и улицы Победы).
Доску, визуально напоминающую книгу, создали скульптор Татьяна Каракозова и проектировщики архитектурной мастерской «Союз 55». Процесс подготовки документов на одном из своих этапов вызвал недоумение в писательской среде — когда, согласно регламенту, с инициаторов установки запросили справку от Союза писателей о том, что Борис Стругацкий таковым являлся.