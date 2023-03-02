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    Минтранс предложил законодательно ограничить рабочую смену водителей такси

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    Минтранс России разработал требования к периоду передачи заказа легкового такси службой заказа водителю. Таксистам хотят запретить работать больше 12 часов в день. Проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

    Документ устанавливает, что период передачи заказа водителю легкового такси не может превышать 12 часов с момента начала смены, то есть с момента получения службой заказа такси информации о том, что водитель готов взять первый заказ после ежедневного или еженедельного отдыха. Водителя также хотят обязать брать перерыв не позже чем через 5 часов после начала смены. Во время перерыва заказы таксисту поступать не должны.

    Помимо этого, Минтранс предлагает запретить передавать водителю следующий заказ, пока он не завершил предыдущий.

    Предполагается, что постановление вступит в силу 1 сентября 2023 года и будет действовать до 1 сентября 2029 года. Сейчас документ проходит стадию публичных обсуждений и антикоррупционной экспертизы.

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