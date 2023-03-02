Минтранс предложил законодательно ограничить рабочую смену водителей такси

Минтранс России разработал требования к периоду передачи заказа легкового такси службой заказа водителю. Таксистам хотят запретить работать больше 12 часов в день. Проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Документ устанавливает, что период передачи заказа водителю легкового такси не может превышать 12 часов с момента начала смены, то есть с момента получения службой заказа такси информации о том, что водитель готов взять первый заказ после ежедневного или еженедельного отдыха. Водителя также хотят обязать брать перерыв не позже чем через 5 часов после начала смены. Во время перерыва заказы таксисту поступать не должны.
Помимо этого, Минтранс предлагает запретить передавать водителю следующий заказ, пока он не завершил предыдущий.
Предполагается, что постановление вступит в силу