«"Легкий стресс" всегда помогает». Дерипаска предложил в два-три раза сократить число чиновников в России

В России нужно в два-три раза сократить количество чиновников, а число сотрудников правоохранительных органов — «в пару раз». Об этом на Красноярском экономическом форуме 2 марта говорил миллиардер Олег Дерипаска.



«Про чиновников — мне кажется, пришло время их как-то сократить. Я все время задумываюсь об управлении: насколько оно эффективно, адекватно ли решает проблемы. И я вижу, что "легкий стресс" всегда помогает», — отметил он на сессии «НЭП 2.0 — роль Сибири как центра промышленного роста» (цитата по ТАСС).

