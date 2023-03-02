«"Легкий стресс" всегда помогает». Дерипаска предложил в два-три раза сократить число чиновников в России

В России нужно в два-три раза сократить количество чиновников, а число сотрудников правоохранительных органов — «в пару раз». Об этом на Красноярском экономическом форуме 2 марта говорил миллиардер Олег Дерипаска.
«Про чиновников — мне кажется, пришло время их как-то сократить. Я все время задумываюсь об управлении: насколько оно эффективно, адекватно ли решает проблемы. И я вижу, что "легкий стресс" всегда помогает», — отметил он на сессии «НЭП 2.0 — роль Сибири как центра промышленного роста» (цитата по ТАСС).
По мнению Дерипаски, такие меры позволили бы привлечь новые кадры, а нынешнее количество чиновников — «обуза для экономики», особенно российской, на которой сейчас «гири висят» из-за санкций и других проблем. Дерипаска считает, что в России «слишком много госаппарата и госкапитализма», ей нужно больше «свободы и конкуренции»: «И нужно как-то встрепенуться и побеждать, и побежать вперед».
Ранее Дерипаска заявлял, что через несколько лет политики займутся переработкой норм международного права. Он также заявил, что в будущем будет необходимо деполитизировать организации системы ООН и международные судебные институты.