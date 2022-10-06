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    Боевые действия на Украине

    Хватит на три года. Дерипаска предположил, что будут делать политики, когда «нынешнее безумие остановится»

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    Российский миллиардер Олег Дерипаска считает нужным пересмотреть нормы международного права, он уверен, что политики займутся этим через несколько лет.

    «Как только нынешнее безумие остановится, а, судя по всему, сил и запала у всех хватит ещё на 2,5–3 года, то главным приоритетом у политиков, оставшихся в здравом уме и при совести, будет серьезная переработка универсальных норм международного права, которые будут признаваться и соблюдаться всеми (!!!) странами», — пишет он в своем телеграм-канале 6 октября.

    По мнению бизнесмена, в будущем также необходима деполитизация организаций системы ООН и международных судебных институтов, с обязательным регулярным переносом их штаб-квартир в разные страны, чтобы ни одно государство не использовало их как рычаг давления.

    Также Дерипаска обеспокоен фальсификациями уголовных дел и тем, что правоохранительные и судебные органы по всему миру «стали послушными орудиями в руках политиков».

    Недавно со своей оценкой происходящего на планете выступил другой миллиардер — Илон Маск. Он считает, что для мирного урегулирования на Украине на новых территориях России можно было бы повторно провести референдумы под наблюдением ООН, а сама Украина могла бы стать нейтральной страной. Крым он признал российским, а также напомнил, что в ряде восточных регионов Украины большинство составляют русские, которые предпочитают Россию.

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