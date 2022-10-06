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    Илон Маск: Русских большинство в некоторых регионах Украины, они предпочитают Россию

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    В ряде восточных регионов Украины большинство составляют русские и предпочитают Россию. Об этом 6 октября написал предприниматель Илон Маск в одной из социальных сетей, отвечая американскому сенатору Линдси Грэму, раскритиковавшему его план мирного урегулирования конфликта.

    Сенатор Грэм написал, что уважает Маска, но бизнесмену следует разобраться «во всех фактах» конфликта на Украине.

    «Если вы считаете, что воля народа имеет значение, то должны в любом конфликтном регионе поддерживать волю тех, кто там живет. Большая часть Украины однозначно хочет быть частью Украины, но в некоторых восточных регионах страны большинство населения составляют русские, и они предпочитают Россию», — ответил Маск.

    Недавно Илон Маск опубликовал в соцсетях свое видение мирного разрешения ситуации на Украине. Предприниматель считает, что на новых территориях России можно было бы повторно провести референдумы под наблюдением ООН. Также Маск добавил, что Украина могла бы стать нейтральной страной. Кроме того, он написал, что «не верит в победу Украины», потому что у РФ больше ресурсов.

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