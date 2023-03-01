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    Срок в колонии получил водитель, не пропустивший мотоциклиста в Шушарах. Его манёвр закончился пожаром и смертями

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    Пушкинский районный суд Петербурга вынес приговор водителю автомобиля, встреча с которым погубила мотоцикл и двух человек в Шушарах. Акбарали Юсубова отправили в колонию-поселение.

    О решении 1 марта сообщает объединённая пресс-служба судов. Установлено, что поздним вечером 25 июля Юсубов на Mercedes-Benz Sprinter при выполнении левого поворота к АЗС на Колпинском шоссе не пропустил встречный Suzuki GN 72B, ехавший со скоростью 139–154 км/ч.

    Автомобиль двигался едва ли быстрее 20 км/ч. После столкновения с ним мотоцикл загорелся. 42-летний мотоциклист и его 40-летняя пассажирка погибли на месте.

    «Фонтанка» писала, что оба мужчины управляли чужим транспортом. Известно, что у погибшего мотоциклиста были водительские права, но без категории А.

    Юсубов вину признал и уже возместил 100 тысяч родным одного из погибших. Суд обязал его выплатить ещё 200 тысяч рублей, назначил 2,5 года в колонии-поселении и на год лишил водительских прав.

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