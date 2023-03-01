Срок в колонии получил водитель, не пропустивший мотоциклиста в Шушарах. Его манёвр закончился пожаром и смертями

Пушкинский районный суд Петербурга вынес приговор водителю автомобиля, встреча с которым погубила мотоцикл и двух человек в Шушарах. Акбарали Юсубова отправили в колонию-поселение.



О решении 1 марта сообщает объединённая пресс-служба судов. Установлено, что поздним вечером 25 июля Юсубов на Mercedes-Benz Sprinter при выполнении левого поворота к АЗС на Колпинском шоссе не пропустил встречный Suzuki GN 72B, ехавший со скоростью 139–154 км/ч.

Автомобиль двигался едва ли быстрее 20 км/ч. После столкновения с ним мотоцикл загорелся. 42-летний мотоциклист и его 40-летняя пассажирка погибли на месте.