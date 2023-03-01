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    Арестованному замглавы Василеостровского района добавили нехороших полномочий

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    Прокуратура Васильевского острова настояла на возбуждении еще двух составов в отношении бывшего заместителя главы местной администрации Пономарева. Сегодня его повторно обвинили в превышениях и опять приплюсовали мошенничество.

    Следственный комитет Василеостровского района согласился с выводами прокурора района Богатырева и возбудил уголовное дело в отношении уже арестованного заместителя главы администрации Игоря Пономарева по злоупотреблению должностными полномочиями и мошенничеству.

    Как ранее сообщало наше издание, Игорь Пономарев был арестован в сентябре прошлого года по аналогичным статьям обвинения. Тогда, по версии СК, компании конкретного бизнесмена регулярно получали контракты на уборку районных поликлиник при содействии людей из администрации. Реальной конкуренции на конкурсах не получалось, так как аффилированные с ним фирмы сами не подавали заявок, а участников со стороны оттесняли. Сумму хищений СК оценивает в 77 млн.

    Сегодня, по данным «Фонтанки», следствие вменяет зеркальные эпизоды. В данном случае это связано с обеспечением социальных объектов района комплексными системами безопасности, но схема такая же — с конца 2019-го по сентябрь 2022 года 13 аукционов разыграли не на условиях ФЗ № 44, а фактически распределялись Пономаревым. По мнению СК, ущерб бюджету и коммерческим структурам, оказавшимся в неконкурентных условиях, составил более 11 миллионов рублей.

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