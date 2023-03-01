В России ужесточают правила обращения с животными, но четких требований еще нет

В России вступили в силу поправки к закону об ответственном обращении с животными, но как они будут работать — не совсем ясно. Требования к местам продажи животных еще не разработаны, сообщает 1 марта ТАСС со ссылкой на автора документа, первого замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова.



«Все требования должны быть сформулированы на уровне правительства, Минприроды должно было разработать соответствующий подзаконный акт, но он пока не выпущен. Проект, который мы видели, не выдерживал никакой критики», — рассказал он.

