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    Стрелявший в омоновца у Гостиного двора получил статус обвиняемого

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    Главное следственное управление СКР по Петербургу предъявило обвинение 50-летнему мужчине. Ему инкриминируют посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба СК РФ.

    Следствие также показало оружие, изъятое с места преступления. Среди упоминавшихся ранее охотничьих обрезов и «коктейлей Молотова» оказался травматический Grand Power. Ранее «Фонтанка» сообщала, что меру пресечения обвиняемому в субботу изберет Куйбышевский районный суд.

    Накануне мужчина приехал к Гостиному двору и включил музыку, а когда к нему подошел один из омоновцев, начал стрелять по силовику. Прапорщик Росгвардии был тяжело ранен и госпитализирован в Мариинскую больницу. Там его поместили в шоковую реанимацию и успешно прооперировали. Стрелка же задержали. При себе у него было две единицы огнестрельного оружия и «коктейли Молотова». Подробности случившегося и полное видео стрельбы — в материале «Фонтанки».

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