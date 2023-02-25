В Куйбышевском суде арестуют стрелявшего по омоновцу у Гостиного двора

В субботу в Куйбышевском районном суде Петербурга будут избирать меру пресечения 50-летнему мужчине, который открыл огонь по сотруднику Росгвардии у Гостиного двора. Эту информацию «Фонтанке» 25 февраля подтвердили два источника.



Предполагается, что заседание по избранию меры начнется в 16:00, однако время может быть изменено. Следствие будет ходатайствовать о заключении под стражу.



Накануне мужчина приехал к Гостиному двору, включил колонку, а когда к нему подошел один из сотрудников Росгвардии, открыл стрельбу из зарегистрированного оружия. Прапорщик был тяжело ранен и госпитализирован в Мариинскую больницу. Там его поместили в шоковую реанимацию и успешно прооперировали. Стрелка же задержали. При себе у него было две единицы огнестрельного оружия и коктейли Молотова. Подробности случившегося и полное видео стрельбы — в материале «Фонтанки».