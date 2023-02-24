В турецких Сивасе и Конье — землетрясение

В Турции вечером 24 февраля фиксируют новые подземные толчки. В городе Сивас — район Гюрон – произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом 24 февраля сообщает портал Haber7.



Толчки в Сивасе произошли в 19:58 по местному времени, оно совпадает с московским. Глубина землетрясения составляет 5,3 километра.



Кроме того, землетрясение магнитудой 4,3 произошло в районе города Конья — около 5 часов вечера. Толчки ощущались и в городах Нигде, Невшехир, Кайсери и Аксарай.



За три дня до этого трясло турецкую провинцию Хатай, в результате погибли 562 человека. Землетрясение там произошло и вчера вечером.

