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    Что известно о стрельбе у Гостиного Двора

    В турецких Сивасе и Конье — землетрясение

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    В Турции вечером 24 февраля фиксируют новые подземные толчки. В городе Сивас — район Гюрон – произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом 24 февраля сообщает портал Haber7.

    Толчки в Сивасе произошли в 19:58 по местному времени, оно совпадает с московским. Глубина землетрясения составляет 5,3 километра.

    Кроме того, землетрясение магнитудой 4,3 произошло в районе города Конья — около 5 часов вечера. Толчки ощущались и в городах Нигде, Невшехир, Кайсери и Аксарай.

    За три дня до этого трясло турецкую провинцию Хатай, в результате погибли 562 человека. Землетрясение там произошло и вчера вечером.

    В феврале в стране в результате землетрясений погибли 43,5 тысячи человек. Арестованы более 160 человек, причастных к строительству рухнувших во время катаклизма домов.

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