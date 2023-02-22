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    В Турции арестовали 160 человек, причастных к строительству рухнувших во время землетрясения домов

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    По делу о рухнувших при землетрясениях в Турции жилых постройках были арестованы 160 человек. Об этом 22 февраля сообщает информационное агентство «Анадолу».

    По данным медиа, после 6 февраля задержали в целом 564 подозреваемых в причастности к строительству не устоявших зданий.

    Уточняется, что в отношении 175 человек назначен судебный контроль. Вдобавок к этому выдан ордер на арест 71 лица и задержание 61 человека.

    Прокуратура также расследует кражи в зоне бедствия.

    На юго-востоке Турции 6 февраля произошли два землетрясения магнитудой более семи баллов. По последним данным, число погибших превысило 42,3 тыс. человек.

    «Фонтанка» подробно рассказывала о работе специалистов и спасениях пострадавших.

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