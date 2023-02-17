Новый рекорд. В Турции спустя 11 суток после землетрясения спасли из-под обломков 45-летнего мужчину

В турецком Хатае спустя 11 суток и 14 часов после землетрясения из-под обломков спасли 45-летнего мужчину. Его зовут Хакан Ясиноглу. Об этом 17 февраля сообщает TRT Haber.

Мужчину обнаружили поисково-спасательные группы и извлекли из-под завалов, а после доставили в больницу.

Подробности о состоянии мужчины не сообщаются.