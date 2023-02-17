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    Новый рекорд. В Турции спустя 11 суток после землетрясения спасли из-под обломков 45-летнего мужчину

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    В турецком Хатае спустя 11 суток и 14 часов после землетрясения из-под обломков спасли 45-летнего мужчину. Его зовут Хакан Ясиноглу. Об этом 17 февраля сообщает TRT Haber.

    Мужчину обнаружили поисково-спасательные группы и извлекли из-под завалов, а после доставили в больницу.
    Подробности о состоянии мужчины не сообщаются.

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    В Турции после землетрясения пришлось спасать не только людей, но и животных. Петербургская организация «Кошкиспас» рассказала об одном такой операции — кошка четыре дня провела одна и смогла сделать так, чтобы ее услышали.

    На юго-востоке Турции 6 февраля произошли два землетрясения магнитудой более семи. Трясти продолжает: за прошедшие десять дней зафиксировано более 4,7 тыс. подземных толчков. По последним данным, погибшими в Турции числятся более 38 тысяч человек, пострадали более 108 тысяч человек. В Сирии число погибших составило 1 414 человек, пострадали 2 357. Под завалами продолжают находить живых людей, теперь их единицы.

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    ТурцияЗемлетрясение
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