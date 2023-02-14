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    Власти Сирии назвали окончательное число погибших от землетрясения в стране

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    Сирийские власти назвали окончательное число погибших из-за землетрясения на подконтрольных правительству территориях. Количество жертв стихии достигло 1 414 человек, пострадали 2 357, сообщил вечером 14 февраля глава минздрава Сирии Хасан Мухаммед аль-Габаш.

    При этом приведённая сирийским министром статистика не содержит данные о территориях, неподконтрольных официальному Дамаску, уточнили в местном правительстве.

    «Фонтанка» писала, что в Турции, по последним данным, число жертв землетрясения превысило 35 тысяч человек. Такие цифры во вторник привёл президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

    6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи (в 04:17 по местному времени — 7,7, в 13:24 — 7,6). Толчки ощущались и в соседних странах, в том числе в Сирии, Ливане, Ираке, на Кипре, в Израиле, в Грузии, Абхазии и даже в Сочи. Позже было зафиксировано более 300 афтершоков.

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