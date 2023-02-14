Власти Сирии назвали окончательное число погибших от землетрясения в стране

Сирийские власти назвали окончательное число погибших из-за землетрясения на подконтрольных правительству территориях. Количество жертв стихии достигло 1 414 человек, пострадали 2 357, сообщил вечером 14 февраля глава минздрава Сирии Хасан Мухаммед аль-Габаш.
При этом приведённая сирийским министром статистика не содержит данные о территориях, неподконтрольных официальному Дамаску, уточнили в местном правительстве.
«Фонтанка» писала, что в Турции, по последним данным, число жертв землетрясения превысило 35 тысяч человек. Такие цифры во вторник привёл президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.