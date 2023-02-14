В Турции обновили данные о погибших. Землетрясение стало самым разрушительным в истории страны

Число жертв землетрясения, которое произошло на юго-востоке Турции, превысило 35 тысяч человек. Об этом 14 февраля сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
По словам турецкого лидера, 35 418 человек погибли, 105 505 получили ранения, пишет газета Türkiye Gazetesi.
Число жертв превысило потери в результате землетрясения в Эрзинджане в 1939 году, которое считалось самым разрушительным в истории страны.
Спасательная операция продолжается. Из-под руин в пострадавших провинциях Турции были извлечены более восьми тысяч человек. Спасатели продолжают находить живых на девятый день после катастрофы.
Что известно о землетрясении в Турции?
6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи (в 04:17 по местному времени — 7,7, в 13:24 — 7,6). Толчки ощущались и в соседних странах, в том числе в Сирии, Ливане, Ираке, на Кипре, в Израиле, в Грузии, Абхазии и даже в Сочи.