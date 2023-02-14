«Обняли спасателей и расплакались». В Турции на девятый день после катаклизма из-под обломков вытащили 26-летнюю женщину и семейную пару

Спасатели вытащили 26-летнюю женщину из-под завалов в районе Антакья провинции Хатай спустя 202 часа после первого землетрясения в Турции. Об этом 14 февраля сообщают информационное агентство Anadolu Agency и газета Türkiye Gazetesi.
Известно, что женщину зовут Эмине Акгюль. Она работает учителем. Пострадавшую доставили в больницу на машине скорой помощи.
В провинции Кахраманмараш через 198 часов вызволили двух братьев — Мухаммеда и Баки. В провинции Адыяман спустя то же время также удалось достать из-под обломков 18-летнего молодого человека по имени Мухаммед Кафер Четин.
Спасатель рассказал, что в первую очередь Четин попросил воды и горячей еды. Найти его удалось по голосу — молодой человек крикнул «Я здесь».
Повезло и супружеской паре, которую обнаружили в Кахраманмараше спустя 203 часа после начала поисково-спасательных работ. 24-летняя Хидайет и 32-летний Мухаррем находились на цокольном этаже 7-этажного дома. По данным Türkiye Gazetesi, ещё трое членов их семьи погибли.
Когда женщину и мужчину вынесли на солнце, они поблагодарили спасателей, обняли их и расплакались.
Напомним, по последним данным, в результате катаклизма в Турции погибли 31 974 жителя. С начала спасательной операции из-под руин в пострадавших провинциях Турции были извлечены восемь тысяч человек.