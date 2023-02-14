«Обняли спасателей и расплакались». В Турции на девятый день после катаклизма из-под обломков вытащили 26-летнюю женщину и семейную пару

Спасатели вытащили 26-летнюю женщину из-под завалов в районе Антакья провинции Хатай спустя 202 часа после первого землетрясения в Турции. Об этом 14 февраля сообщают информационное агентство Anadolu Agency и газета Türkiye Gazetesi.

Известно, что женщину зовут Эмине Акгюль. Она работает учителем. Пострадавшую доставили в больницу на машине скорой помощи.

В провинции Кахраманмараш через 198 часов вызволили двух братьев — Мухаммеда и Баки. В провинции Адыяман спустя то же время также удалось достать из-под обломков 18-летнего молодого человека по имени Мухаммед Кафер Четин.