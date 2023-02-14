Число жертв землетрясений в Турции приблизилось к 32 тысячам человек

Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) обновило актуальную информацию о жертвах землетрясений. По последним данным, в результате катаклизма погибли 31 974 жителя республики.



С начала спасательной операции из-под руин в пострадавших провинциях Турции были извлечены 8 тысяч человек. С каждым днем найти живых под завалами становится все труднее. Однако на 9-й день спасателям все-таки удалось отыскать тех, кто ждал помощи. Газета Türkiye приводит несколько имен выживших. Все они молодые люди и девушки.