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    Число жертв землетрясений в Турции приблизилось к 32 тысячам человек

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    Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) обновило актуальную информацию о жертвах землетрясений. По последним данным, в результате катаклизма погибли 31 974 жителя республики.

    С начала спасательной операции из-под руин в пострадавших провинциях Турции были извлечены 8 тысяч человек. С каждым днем найти живых под завалами становится все труднее. Однако на 9-й день спасателям все-таки удалось отыскать тех, кто ждал помощи. Газета Türkiye приводит несколько имен выживших. Все они молодые люди и девушки.

    МЧС России во вторник объявило о выводе группировки из пострадавших районов Сирии и Турции. Глава ведомства Александр Куренков отметил, что российским спасателям удалось извлечь из-под завалов более 830 пострадавших. Сегодня же в Турцию прилетел борт с 36 тоннами гуманитарного груза.

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    ТурцияЗемлетрясение
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